Bruno Lage confirma áudios. "Pensei que era conversa privada" e "mantém confiança" para continuar

O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirma a veracidade do áudio, dizendo no entanto, que é um excerto de um minuto e meio, "fora de contexto", de uma conversa, que pensava privada, de 30 minutos com adeptos. Aproveita para assumir a responsabilidade pelos maus resultados.

"Esta conferência deve-se a uma conversa que eu pensava que era privada com um conjunto de adeptos à chegada a Lisboa. Fui ter com os adeptos da mesma forma quando ganhámos troféus tal como fui num momento menos positivo. Fui ter com os adeptos perto do autocarro, dizer-lhes que percebia perfeitamente. Depois, uma longa conversa de 30 minutos com adeptos que estavam à nossa espera. Pensava que era uma conversa privada, mas veio a público e estou aqui para esclarecer. Espero que fique já tudo claro porque temos um jogo muito importante para tratar."



O técnico encarnado diz que falou com o presidente Rui Costa: "Falámos e a nossa intenção foi vir aqui e esclarecer em público o que se passou naquele áudio. A confiança é mútua."

"Que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem, dos resultados e do insucesso é do treinador. A minha exigência com os meus jogadores é máxima. Aquilo que eu disse sobre a situação de não saltar, vinha do contexto do que tinha falado na conferência de imprensa, que uma equipa que chega ao primeiro lugar não pode sofrer golos daquela forma. Antes de ser público, isto é tudo apontado aos jogadores, através de uma análise ao que vamos fazendo. Tenho dito várias vezes que há algumas coisas que já conseguimos fazer bem, mas há outras que ainda não conseguimos. Há coisas que temos de continuar a trabalhar e isso foi visível nos últimos jogos", acrescentou.



Sobre as declarações no excerto áudio conhecido, Lage diz que "mantém confiança no plantel" e continuou a explicar-se sobre o dinheiro que custam os jogadores 5 ou 20 milhões? "As coisas do mercado não funcionam assim, não se pode usar um jogador dos 20 milhões e usá-lo num exemplo. Há uma vontade muito grande e as outras frases que diz, que enquanto treinador português e que conhece a casa como ninguém, sentir que alinhado com estas pessoas que estão à minha frente de ter todas as condições para fazermos os ajustes para sermos ainda mais competentes. Continuo a acreditar muito no plantel, tem enorme qualidade, mas ainda temos muito para crescer."

De onde vem a instabilidade? "Instabilidade vem dos resultados, mas estamos juntos. Temos consciência do trabalho que temos de fazer. Há coisas que já fizemos. Já nos aproximámos ao primeiro lugar, mas não fomos competentes quando lá chegámos. A jogar de três em três dias, os resultados é que vão dar estabilidade. Um treinador que é da casa e que percebe a exigência do Benfica sabe o que tem de dizer aos jogadores para perceberem essa exigência. Uma Taça da Liga não chega. Demos ontem um passo em falso no campeonato. Temos já um jogo muito importante na Liga dos Campeões e só dependemos de nós para seguir".

O técnico da equipa da Luz mantém a esperança no futuro: "Temos mais 15 jornadas pela frente, num campeonato que tem sido muito irregular, com várias equipas a perder pontos. Estamos na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. Esta equipa já provou que sabe jogar bem, falta-nos a consistência."