Bruno Lage e o Casa Pia (fintando a Juve): "Seria um erro estratégico pensar um jogo à frente"

Bruno Lage referiu que o Benfica precisa "destes três pontos para vencer o campeonato" e, por isso, os jogadores "não podem ter" a cabeça no próximo encontro da Liga dos Campeões, que vai decidir se as águias seguem ou não em frente na competição.

Nesse sentido, Lage vincou que apenas no sábado irá decidir se promove alguma rotação de jogadores na equipa "em função do desgaste e do melhor momento de cada um", sempre com o intuito de "fazer um grande jogo diante do Casa Pia".

"Seria um erro estratégico da nossa parte pensar um jogo à frente. O foco total tem de ser no jogo com o Casa Pia, é isso que eu quero, foi o sentimento que passei aos jogadores e sinto-os completamente focados no Casa Pia", advertiu o técnico dos 'encarnados', no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão da visita aos 'gansos'.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou esta sexta-feira que seria um erro pensar um jogo à frente do Casa Pia, próximo adversário na I Liga de futebol, apesar do decisivo duelo com a Juventus na próxima quarta-feira.

Marco Galinha já estudou as contas do Benfica ao p(...)

Também por isso, o técnico remeteu para "a próxima conferência de imprensa", antes da visita à Juventus, todas as questões sobre o encontro anterior, com o FC Barcelona.

No entanto, não hesitou em sair em defesa da decisão de Di María, de colocar a bola na área adversário em vez de 'congelar' o jogo no último lance do encontro, no qual os catalães, em contra-ataque, fizeram o golo da vitória por 5-4.

"Se fizesse isso [pedir a Di María para atrasar a bola para o guarda-redes], os adeptos nunca me iriam perdoar, os jogadores nunca iam olhar para mim da mesma maneira que olham hoje. Nós fizemos tudo para ganhar o jogo", justificou.

O Benfica visita o Casa Pia no sábado, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio Municipal de Rio Maior, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Bruno Lage, que na quarta-feira visita a Juventus em partida decisiva no apuramento para o play-off da Liga dos Campeões, segue em segundo lugar no campeonato, com 41 pontos, a três do Sporting e com mais um do que o FC Porto.

Já o Casa Pia, orientado por João Pereira, segue em sexto lugar, com 27 pontos, e desde a quarta jornada da I Liga só perdeu nas visitas ao Sporting e ao FC Porto.