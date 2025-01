Real Madrid é o primeiro clube a gerar mais de mil milhões de euros em receitas

O Real Madrid é o primeiro clube da história a superar a fasquia dos mil milhões de euros em receitas, segundo um estudo da consultora Deloitte, em que o Benfica surge como o 25.º clube do mundo que mais receitas gerou na temporada 2023/24.

Os lisboetas são o único clube português entre os 30 com maior volume de receitas na última época, com 224 milhões de euros. Perto de um quinto do encaixe dos espanhóis, que encabeçam a lista pelo segundo ano consecutivo, com um total de 1.045 milhões.

O campeão espanhol e europeu aumentou a faturação em 25,8% relativamente à época anterior (831,4 milhões), deixando a uma distância considerável o Manchester City, que voltou a ser o segundo classificado.

O tetracampeão inglês apresentou um volume de receitas de 837,8 milhões de euros (com uma variação positiva de apenas 1% relativamente a 2022/23), ligeiramente superior ao do Paris Saint-Germain, que manteve o terceiro lugar, com 805,9 milhões.

Apesar das dificuldades desportivas, o Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, faturou 770,6 milhões de euros e ocupa o quarto lugar no estudo da Deloitte, dominado pelos ingleses, com seis clubes entre os dez primeiros classificados.

Arsenal (sétimo, com 716,5 milhões de euros), Liverpool (oitavo, com 714,7 milhões), Tottenham (nono, com 615 milhões) e Chelsea (décimo, com 545,5 milhões) estão atrás dos rivais de Manchester. Apenas deixam espaço, além de Real Madrid e PSG, a Bayern de Munique (quinto, com 765,4 milhões) e Barcelona (760,3 milhões).