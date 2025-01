Duarte Gomes: "O penálti mais evidente ficou por assinalar” e aconteceu “em dois momentos"

É lance para penálti sobre Leandro Barreiro e o quinto golo do Barcelona deveria ter sido anulado. É esta a opinião do ex-árbitro Duarte Gomes sobre o polémico último minuto do jogo entre Benfica e Barcelona, referente à penúltima jornada da Liga dos Campeões.

Na opinião de Duarte Gomes, as faltas cometidas por Álvaro Carreras e Szczesny – que Danny Makkelie considerou motivo para penálti – são menos evidentes do que o contacto entre Fermin Lopez e Barreiro, na área do Barcelona.

“É um contacto que acontece em dois momentos. O primeiro, e para mim mais determinante, e quando o jogador do Barcelona acerta com o braço esquerdo na cabeça do Leandro Barreiro, que até faz um movimento para baixo com o pescoço, por força desse contacto”, avalia o antigo árbitro.



"Só essa ação já seria punível com pontapé de penálti. E depois ainda há uma carga nas costas, que faz desequilibrar o adversário. Este era o lance mais evidente, os outros eram mais dúbios. Na minha opinião é um erro relevante, sobretudo pela consequência seguinte, em relação ao golo do Barcelona e ao final da partida."

O quinto golo do Barcelona deveria ter sido anulado, dando lugar a um pontapé de penálti favorável ao Benfica, defende Duarte Gomes. A dupla neerlandesa errou, em particular o videoárbitro Rob Dieperink porque, defende o especialista em arbitragem “tem imagens que podem provar o erro em campo”.

Ou seja, “são lances muito rápidos. O árbitro estava muito perto, mas em campo torna-se difícil ver algumas coisas com a rapidez que elas tomam, num momento em que, pelo meio, já há muito cansaço e adrenalina. Mas é para isso que lá está o VAR e, com estas imagens, diria que sim, que este lance teria de ser revertido”.