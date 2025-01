Raphinha denuncia insultos no túnel. "Respondi e sei que não se deve fazer isso"

Raphinha, avançado internacional brasileiro, alega que foi insultado no túnel do Estádio da Luz após a vitória do Barcelona frente ao Benfica, por 5-4, na Liga dos Campeões.

O também ex-Sporting e ex-Vitória decidiu o encontro com um golo nos descontos e, segundo a imprensa espanhola, a confusão no túnel obrigou mesmo à presença de elementos da polícia para acalmar os anos.

Na "flash interview" à imprensa espanhola, o extremo diz que foi insultado: "Sou uma pessoa que respeita toda a gente. Quando saí, houve pessoas que me insultaram. Respondi-lhes, sei que não se deve fazer isso, mas acabámos por nos exaltar. A equipa do Benfica podia ter contestado, se eles me respeitam eu respeito-os. É normal no futebol após o final de um jogo como este".

O brasileiro analisou ainda a partida, reconhecendo que o jogo poderia ter caído para qualquer uma das equipas.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O Benfica joga e defende muito bem. Estávamos a perder ao intervalo e voltámos muito concentrados. Foi um jogo espetacular. Podia ter sido ganho pelo Benfica ou por nós", terminou.

À Sport TV, o jogador mostrou-se feliz por voltar a Portugal: "Foi a minha segunda casa e onde evolui como profissional e jogador. Cheguei bastante novo e todos os portugueses que encontrei acolheram-me super bem e foram fundamentais na minha evolução como jogador e pessoa. Infelizmente as pessoas que estavam no estádio não aceitaram muito bem o meu regresso, mas sou muito grato por voltar a este país novamente."