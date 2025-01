Bruno Lage: "Lance aos 94 minutos é um tremendo erro do árbitro"

Bruno Lage, treinador do Benfica, acredita que a derrota é injusta contra o Barcelona, considerando que até o empate seria penoso tendo em conta a boa exibição da equipa.

Avaliação da exibição: "Sentimento de enorme frustração, mas também enorme orgulho pela exibição e ver a família benfiquista a apoiar do início ao fim. Quando marcamos quatro golos e a forma como sofremos, fica um sentimento de frustração. Dentro do balneário teremos de nos levantar, foi assim com o Braga. Aprender com o resultado, com o último minuto do jogo e seguir em frente. É esta a mentalidade que quero, esta forma de jogar".

O que correu mal? "Tivemos o Aursnes e Di María isolados contra o guarda-redes. Não posso não olhar para o minuto 94, acho que é um erro tremendo do árbitro. Já entendi que os especialistas também dão penálti. Não teve critério semelhante aos outros que marcou. A equipa tem de entender que está no fim, fomos na emoção, mas temos de travar aquele lance na falta. Jogo tinha de fechar ali".

Mudanças: "Quis refrescar a equipa, era preciso. Jogadores interpretaram perfeitamente a estratégia, era preciso entender o que tínhamos fazer com bola".

O que fica para a última jornada? "A nossa ambição tem de ser vencer, esta exibição dá-nos confiança, embora a frustração. Já o empate seria penoso, perder ainda mais. Não há tempo para lamentos, agora é seguir em frente".