Benfica-Barcelona. Florentino lamenta "arbitragem que influenciou"

Florentino Luís, médio do Benfica, acredita que a "arbitragem influenciou" o desfecho do jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões.

"A arbitragem influenciou um poco o jogo, mas há pormenores em que a equipa tem de amadurecer e vamos trabalhar nisso. Não é qualquer equipa que marca quatro ao Barcelona, tínhamos o nosso plano em mente e foi cumprido na perfeição. As oportunidades foram para os dois lados. Se continuarmos assim, vamos passar", disse, à Sport TV.

O jogador acredita que as águias mostraram que "o Benfica consegue bater-se com qualquer equipa".

"Se estivermos no nosso melhor, conseguimos sempre jogar de igual para igual. Hoje isso ficou claro, foi um jogo equilibrado, mas agora é seguir", conclui.

Já Pavlidis viveu uma noite de sonho inicialmente, com um "hat-trick" na primeira parte. A exibição individual acabou manchada pela derrota.

"Claro que é um sonho quando marcas três golos ao Barcelona, mas é doloroso porque temos de fazer mais como equipa para ficar, pelo menos, com um ponto", disse.

O grego acredita que o Benfica "foi melhor na primeira parte, tínhamos um bom plano, mas eles na segunda pressionaram muito e acaba por ser doloroso quando sofres no último momento".

"Merecíamos mais, mas é um dos melhores clubes do mundo e fizemos um bom jogo", conclui.