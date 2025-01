"Trago muitos sonhos, o maior é ser campeão". Benfica anuncia contratação de Manu Silva

O Benfica anunciou a contratação do médio Manu Silva, proveniente do Vitória de Guimarães. Assina contrato de longa duração, até 2030.

De acordo com a imprensa nacional, as águias terão pago cerca de 12 milhões de euros, mais dois por objetivos, sendo que o Vitória fica com 20% da mais-valia de uma futura venda do médio.

"É um passo importante na minha carreira que eu almejava já há algum tempo. Senti que era no momento certo, no momento em que estou pronto para assumir um desafio com esta magnitude. A palavra que me vem mais à mente é orgulho", disse, aos meios oficiais do clube.

Manu chegou ao Vitória no mercado de janeiro da época 2022/23. Custou 325 mil euros proveniente do Feirense, da II Liga, por metade do passe, sendo que os vimaranenses reservaram, na altura, a possibilidade de comprar mais 30%.

Não é conhecido qual a total percentagem é que é detida pelos vimaranenses, nem quanto renderá o Feirense - que tem ainda direitos de formação - com esta transferência.

O médio descreve-se como "um jogador que gosta muito de ter bola, de meter os outros a jogar".

"Sou um jogador ambicioso, acima de tudo, e isso depois reflete-se também na forma de trabalhar diariamente e no dia de jogo, que é a prova dos noves. Acho que é um bocadinho isso, embora também a posição me faça ter de ter outras características, trabalhar muito, roubar bolas, ajudar a equipa a ser mais agressiva, duelos, seja no chão ou nos duelos aéreos", acrescentou.