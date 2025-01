Benfica anuncia contratação de Manu Silva. Assina até 2030

O Benfica anunciou a contratação do médio Manu Silva, proveniente do Vitória de Guimarães. Assina contrato de longa duração, até 2030.

De acordo com a imprensa nacional, as águias terão pago cerca de 12 milhões de euros, mais dois por objetivos, sendo que o Vitória fica com 20% da mais-valia de uma futura venda do médio.

Manu chegou ao Vitória no mercado de janeiro da época 2022/23. Custou 325 mil euros proveniente do Feirense, da II Liga, por metade do passe, sendo que os vimaranenses reservaram, na altura, a possibilidade de comprar mais 30%.

Não é conhecido qual a total percentagem é que é detida pelos vimaranenses, nem quanto renderá o Feirense - que tem ainda direitos de formação - com esta transferência.