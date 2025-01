Bruno Lage. “Estávamos em dívida para com os nossos adeptos”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera justa a vitória dos encarnados sobre o Famalicão.

A partida

"Uma vitória justa, uma exibição consistente com quatro golos e frente a um adversário difícil e com uma boa dinâmica. Estamos felizes porque estávamos em dívida para com os nossos adeptos depois do último jogo em casa [derrota contra o Sp. Braga], então começámos o jogo por mostrar o troféu da Taça da Liga. Tivemos muitas oportunidades e fomos consistentes".

Leandro Barreiro

"Temos trabalhado muito o facto de os jogadores chegarem e trabalharem muito à entrada da área adversária. O Barreiro merece esta noite por tudo o que tem trabalhado, a evolução que tem tido connosco, a trabalhar naquela posição onde ele é agressivo e tem golo."

FC Barcelona

“Em 14 dias fizemos cinco jogos e vencemos um troféu. Vencemos mais um jogo do campeonato e agora é olhar para outra competição. Sabemos que é um adversário difícil, mas havemos de ter tempo para falar sobre isso."

