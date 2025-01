"Di María faz mais falta com o Barcelona do que com o Famalicão", defende Calado

Não ter Ángel di María disponível será sempre um problema para Bruno Lage, mas na opinião do antigo jogador do Benfica, José Calado, é na Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, que a eventual ausência da estrela argentina, mais se fará notar.

“Independentemente de o Famalicão ser uma equipa difícil, e não há que desvalorizar as equipas portuguesas que têm dado mostra de que são muito capazes, o Barcelona é de outro patamar e está a atravessar um bom momento", declara o antigo defesa e médio numa entrevista a Bola Branca.

E continua: "O Benfica tem ali uma oportunidade de, batendo o pé ao Barcelona, colocar-se nos play-off, poder encaixar dinheiro e somar prestígio internacional que é importante. Acho que se o di María não estiver com o Barcelona fará mais falta do que neste jogo com o Famalicão. Espero, sinceramente, que ele esteja recuperado para o jogo da Liga dos Campeões. A sua presença é importante, não só pela experiência que tem neste tipo de competições, mas pelo próprio respeito que mete quando está em campo".

Ou seja, "há jogadores que, por si só, já são extremamente importantes apenas por estarem em campo, ainda por cima, quando está inspirado, ele faz a diferença e o Benfica vai precisar desse tipo de jogadores quando defrontar o Barça".

Reforços em janeiro e Schjelderup, um exemplo para Rollheiser

Na mesma entrevista, José Calado defende que não está em causa a continuidade dos argentinos Rollheiser e Prestianni no plantel do Benfica, ainda que o presidente Rui Costa possa ir em busca de reforços, neste mês de janeiro.

“Acho que, nesta abertura de mercado, Rui Costa pode pensar em trazer um ou dois jogadores fortes, para poder fazer a diferença, é importante para aquilo que aí vem em todas as competições”, defende o antigo jogador, antes de apontar o jovem norueguês Andreas Schjelderup como um exemplo a seguir pelos que são menos utilizados por Bruno Lage.

“Akturkoglu, que já deu muito ao Benfica no início da época, está a passar por um momento de abaixamento de forma", explica Calado. "Houve a oportunidade para Schjelderup, ele disse presente, agarrou-a com as duas mãos e é um jogador que, se calhar, vai ter essa continuidade. Pode acontecer exatamente o mesmo com Rollheiser, com Prestianni e com outros jovens que estão na equipa do Benfica. Não há que descartar ninguém, todos são importantes até ao final da época para o Benfica conseguir os seus objetivos."