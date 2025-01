Bruno Lage, os reabilitados e a exigência contínua no Benfica. "Se há pessoa que sabe sou eu"

"Se há pessoa que sabe o que é a exigência de estar no Benfica sou eu. Estou aqui há 20 anos", assinala o treinador, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Famalicão, a contar para a 18.ª jornada do campeonato, para ilustrar que as recentes vitórias não podem fazer a equipa perder o foco, porque os adeptos nunca estarão satisfeitos: "Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio."

Bruno Lage avisa que no Benfica, apesar do recente bom momento de forma, coroado com a conquista da Taça da Liga, não há margem para baixar a guarda. Por outro lado, essa exigência contínua também é um veículo para que jogadores que estavam afastados da equipa, como Andreas Schjelderup e António Silva, poderem voltar a brilhar.

O Benfica visita o Famalicão na sexta-feira, a partir das 20h15, a contar para a 18.ª jornada do campeonato.

De Schjelderup, Lage revela que lhe pediu "um jogo mais adulto": "Não sentir que eu tenho de marcar um golo para o treinador olhar para mim. Ele [Schjelderup] tem de perceber é que não tem de driblar o mundo, não tem de driblar três jogadores, não tem de marcar um golo para o treinador olhar para ele, quer no jogo, quer no treino. Tem é de saber desempenhar as funções e fazer as movimentações de que eu gosto."

Jogar com dois dias de intervalo: "A equipa tem dado uma boa resposta e, se nós queremos um plantel que nos dê garantias para lutar por títulos, e conseguimos isso recentemente, temos de estar preparados para isso."

Antevisão da partida: "A equipa vai apresentar-se bem. Tem tido a facilidade de recuperar bem. Vamos jogar com um adversário muito competente, com um bom treinador, que conhece a casa. Vai ser determinante a energia, a nossa e a de fora. É muito importante o apoio dos nossos adeptos e faz a diferença. Os nossos adeptos empurram a equipa para a frente."

Benfica demasiado dependente das individualidades para desbloquear jogos? "O que tem desbloqueado os jogos tem sido a força do coletivo. Se formos olhar para os golos e para as outras equipas do campeonato, vamos sempre dizer que é o jogador A daquela equipa e o jogador B da outra. Acho que a equipa coletivamente tem funcionado. Há coisas que pretendemos continuar a evoluir. Trabalhamos no sentido de que a equipa tenha a consistência de fazer grandes exibições. O facto de nós termos imensos jogadores com golos e boas exibições revela que há um trabalho coletivo, a equipa joga em função do coletivo, e conscientes de que temos valores individuais que a qualquer momento ajudam a equipa a vencer os jogos."

Tomás Araújo e António Silva: "Ele [Araújo] desempenha também muito bem a posição de lateral-direito. Fez dois jogos muito bons para quem não tem rotina, com uma qualidade de cruzamento muito boa e muito interessante. O Tomás já tinha jogado naquela posição anteriormente, com o Boavista. Estamos muito satisfeitos com ele e também, na sombra, e foi sempre tema de conversa entre mim e o António, que foi, 'no momento em que não estás a jogar, tens de te preparar para, quando voltares a jogar, que vai acontecer naturalmente, estares pronto e dares boas resposta'. O António assim fez. Preparou-se, em silêncio. É difícil, campeão nacional, jogador de seleção, estar de fora, a ver o colega a jogar, mas ele teve sempre um comportamento exemplar, preparou-se, para que quando a equipa precisasse dele, ele estava pronto e deu uma boa resposta. Nós, enquanto treinadores, ficamos satisfeitos por percebermos cada vez melhor o caráter dos jogadores e por termos, hoje, no futebol moderno, jogadores a ocupar mais que uma posição, e bem."



Já afastou por completo a desconfiança? "Se há pessoa que sabe o que é a exigência de estar no Benfica sou eu, estou aqui há 20 anos. Numa conversa com os jogadores, depois de vencermos a Taça da Liga, um jogador, não vou dizer qual, disse 'se calhar, agora os adeptos já vão estar um bocadinho mais satisfeito'. E eu disse: 'Não, temos de ganhar já na terça-feira para a Taça de Portugal'. Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volte a jogar bem e ganhe. Eu sinto o apoio dos adeptos, mas, independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir. Seja qual for o treinador que aqui esteja, tem de vencer o próximo jogo. É essa a mentalidade que tento passar para os jogadores, especialmente para aqueles que não conhecem a exigência e a grandeza do Benfica."



Mercado: "Nós temos de estar sempre atentos às oportunidades de mercado. Quer eventuais saídas, quer eventuais entradas. O que garanto, independentemente da posição, é que quem vier tem de ser para contribuir, com qualidade, com talento, para a equipa continuar a vencer."

Lesão de Renato Sanches: "É de mentalidade de campeão. É como perder. É perder e eu não posso olhar para isso, tenho de olhar para o jogo seguinte, é cair e saber levantar automaticamente. Só assim é que se consegue. E o Renato tem tido essa capacidade. Foi um momento muito feliz para ele, nós vimos isso. Um menino, que agora é homem, da nossa formação, voltar a erguer um troféu. O regresso dele ao Benfica era proporcionar isso, ajudar-nos a conquistar títulos. Tem novamente uma lesão. É não pensar muito no que aconteceu, voltar a trabalhar para regressar forte, sabendo que tem gente deste lado que o apoia imenso."

Por que é que Renato Sanches se lesiona com frequência? "Qualquer coisa que eu vá dizer aqui não será o mais apropriado. Há coisas que poderemos, depois, falar com o departamento médico, e serem eles, de uma forma mais científica e concreta, falar sobre a situação do Renato. Mas o que eu quero do Renato, e sinto isso da parte dele - infelizmente, já passou por isto várias vezes -, é: caiu, tem de levantar, postura positiva, recuperar e nós cá estaremos para o ajudar novamente."



Lesão de Renato Sanches pode abrir espaço para Benjamín Rollheiser? "O Renato é um médio, o Rollheiser é um médio que joga mais à frente. O antigo treinador, Roger Schmidt, tentou adaptar o Rollheiser a uma posição mais baixa, a número 8. O jogador sente-se mais confortável a jogar numa posição mais à frente. Por isso, para o Rollheiser, para o Prestianni, para o [João] Rego, têm todos de entender aquilo eu pretendo para aquelas posições. Já aconteceu vários jogadores entrarem na equipa e terem rendimentos muito bons, quer como Álvaro [Carreras], com o [Leandro] Barreiro e, num passado muito recente, com o [Andreas] Schjelderup. Perceber muito bem o que se quer de cada posição e, da parte da equipa técnica, olhar para o jogador, para tentar tirar proveito, e perceber o que de bom tem e os pontos menos fortes, para eles trabalharem. O Andreas fez isso muito bem. Ter uma atitude na transição defensiva mais forte, ser mais agressivo na pressão, ter uma qualidade de jogo mais ofensiva e não apenas de quando receber a bola ir contra o mundo, ter um jogo mais adulto... Vou dar um exemplo do que aconteceu no final do jogo do Braga, na meia-final. Ele fez um jogo muito bom. Se o resultado estivesse 0-0, houve uma finalização que, se calhar, teria consequências mais negativas para ele. Não teve, porque o resultado estava 3-0. Mas o treinador estava lá com ele: 'Eu quero finalizações mais sérias'. Ele entendeu, faz uma finalização muito séria contra o Sporting, dá-nos um golo, e contra o Farense, no jogo da Taça, uma finalização também muito séria e dá-nos um golo. Isto é um bom exemplo da nossa forma de trabalhar. Serve para todos, não só para o Rollheiser."

Tempo de paragem de Di María: "Pela informação que temos, ele já se apresentou hoje sem dor, por isso em princípio será o cenário mais positivo. Será apenas um jogo."

Sem Di María, pode haver mudança de sistema, com o regresso do 4-4-2? "Independentemente do sistema, o que eu quero é dinâmica. O atleta que jogar nessa posição vai ter de ter as dinâmicas, funções e movimentos que eu entendo que, naquela posição, devem existir."



Jogo mais adulto: "Falei de ser mais adulto no sentido de não sentir que eu tenho de marcar um golo para o treinador olhar para mim. Ele tem de perceber é que não tem de driblar o mundo, não tem de driblar três jogadores, não tem de marcar um golo para o treinador olhar para ele, quer no jogo, quer no treino. Tem é de saber desempenhar as funções e fazer as movimentações de que eu gosto. Em particular, e nós temos trabalhado muito isto, na zona ofensiva, onde temos de ser mais agressivos nos movimentos em profundidade, nos movimentos diagonais, mais roturas entre as defesas e não receber tanto a bola à frente da nossa linha defensiva. É para todos os homens da frente. É para todos, não apenas para um jogador."



Jan-Niklas Beste: "O Beste teve uma entrada muito boa na nossa equipa e ajudou-nos imenso em determinados jogos, especialmente a jogar contra linha de cinco. É um jogador que joga na ala e que sabe fechar bem o corredor e atacar por fora, com uma qualidade muito boa nos cruzamentos. Teve golos, marcou golos importantes, teve assistências, teve entradas que ajudaram a consolidar resultados. Proposta de mercado é nós olharmos para proposta, para o rendimento do jogador, para a opinião do jogador sobre uma eventual proposta e nós decidirmos o que é melhor, tanto para o clube como para o jogador."



Lesão de Renato faz Benfica olhar de outra forma para o mercado? "Não vou dizer neste momento mais nada sobre o mercado. Oportunidade de negócio e estar sempre atento. É o nosso foco."

Jogo com o Famalicão: "Temos de estar preparados para tudo. Temos de olhar para todos os jogos e para todos os momentos dos jogos de forma muito assertiva. O que falámos foi que não podemos sofrer dois golos consecutivos da forma como sofremos, na bola parada e no canto. Isso não pode acontecer. O nosso objetivo é sempre melhorar e a todos os momentos dar respostas positivas, e estarmos sempre muito assertivos com os jogadores, para eles perceberem muito bem aquilo que nós queremos. Não há espaço para folgas de ninguém, os jogadores e a equipa têm dado boas respostas a jogar de dois em dois dias. Essa é a minha exigência para com eles, porque sei que essa é a exigência que os adeptos têm para comigo e a equipa."