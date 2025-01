"Foi claramente muito cedo para Schjelderup ir para o Benfica": Manniche tem uma teoria

No entanto, o caminho foi difícil para Schjelderup, que foi contratado pelo Benfica há dois anos, no mercado de janeiro de 2022, quando tinha apenas 18 anos. Manniche, que trocou também o futebol dinamarquês pelo Benfica na década de 80, acredita que foi demasiado cedo.

Andreas Schjelderup foi "demasiado cedo" para o Benfica. É a opinião de Manniche, antigo goleador dinamarquês das águias, que acompanhou o crescimento do extremo no Nordsjaelland.

Na primeira meia época, Schjelderup fez apenas dois jogos na equipa principal das águias e chegou a rodar na II Liga na equipa B. Na temporada 2023/24, regressou ao Nordsjaelland por empréstimo e marcou 10 golos e registou 11 assistências.

Regressou e foi lançado por Bruno Lage como titular, pela primeira vez, frente ao Sporting de Braga na meia-final da Taça da Liga, numa altura em que era apontado a novo empréstimo.

Manniche assume que não viu muitos jogos de Schjelderup no Benfica e, por isso, confia na "decisão do treinador para perceber se está pronto ou não". No entanto, na memória tem uma grande imagem do norueguês da sua passagem pelo Nordsjaelland.