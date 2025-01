Renato Sanches volta a parar por lesão no Benfica

O internacional português Renato Sanches, médio do Benfica, está novamente lesionado e enfrenta uma paragem pela terceira vez esta temporada.

O médio de 27 anos está com uma lesão muscular na coxa direita e, segundo o jornal "Record", vai parar seis semanas.

Renato Sanches tinha voltado recentemente de lesão às opções de Bruno Lage. Foi utilizado nos dois jogos frente ao Sporting de Braga e mais alguns minutos na final contra o Sporting, tendo também batido um dos penáltis que consagrou o clube encarnado campeão da prova.

O ano de 2024 foi para esquecer para o internacional português, que não fez sequer 15 jogos no total pela Roma e Benfica devido a vários problemas físicos.

Esta temporada, leva 11 jogos disputados, mas foi titular em apenas duas ocasiões. No total, soma 288 minutos com a camisola do Benfica.

Para além de Renato Sanches, também Prestianni, com uma entorse no polegar direito, Beste, com gripe, e Tiago Gouveia, a recuperar de lesão no joelho, estão no boletim clínico.

O Benfica joga esta terça-feira, no terreno do Farense, para os oitavos de final da Taça de Portugal, um jogo que terá relato em direto no site da Renascença.