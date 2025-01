Lage anuncia Samuel Soares na baliza do Benfica frente ao Farense na Taça

O treinador do Benfica, Bruno Lage, anunciou que o guarda-redes Samuel Soares vai disputar o encontro da Taça de Portugal de futebol, frente ao Farense, e garantiu que não passa os jogadores "de bestiais a bestas".

"A única certeza que tenho é que o Samu [Samuel Soares] vai jogar", atirou o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa de antevisão do encontro dos oitavos de final.

O suplente de Trubin tem sido a escolha de Bruno Lage na Taça de Portugal e vai manter a titularidade na competição, após completar os 90 minutos frente ao Pevidém (2-0) e ao Estrela da Amadora (7-0), apesar de o habitual titular ter estado em destaque na final da Taça da Liga, ao defender uma grande penalidade que permitiu a conquista do troféu.

O treinador explicou, no entanto, que "há jogadores que merecem muito mais" do que as oportunidades que têm tido.

"Por exemplo, o Samu [Samuel Soares] tem feito um trabalho fantástico, merece muito mais do que aquilo que teve, mas, neste momento, aquilo que lhe posso dar é o jogo de amanhã", desabafou Bruno Lage.

À 'boleia' de uma questão sobre o mercado de transferências, o treinador aproveitou também para elogiar Schjelderup, assegurando que o que pretende dos seus jogadores é que "estejam disponíveis para jogar" quando são chamados e que "as respostas" que pretende são as que deu o norueguês.

Mas tarde, aproveitando uma questão sobre a "consistência" da equipa, voltou a reforçar que conta com todos os jogadores, independentemente do tempo de utilização.

"Nós, treinadores, passamos muito de bestiais a bestas, mas eu não faço isso com os meus jogadores. Se há jogadores que agora estão em bom momento, temos de continuar a ser exigentes com eles. Outros que possam não estar num momento tão bom, não são bestas. Continuam a ser bestiais. Têm é de dar um passo em frente e continuar a trabalhar, porque nós estamos aqui para ajudar a que estejam sempre em condições", frisou.

Por fim, questionado novamente sobre possíveis entradas ou saídas de jogadores durante este mês, admitiu que "o Benfica tem de estar sempre atento ao mercado" de transferências, mas advertiu que "se entrar alguém tem de ser para ajudar a equipa a ser melhor" e deixou um 'recado' a potenciais interessados nos seus jogadores.

"Se surgir uma oportunidade, sabem que têm de vir de carteira cheia, porque temos muitos jovens que eventualmente podem sair. Se for bom para o jogador, se for bom para o clube, é uma oportunidade de negócio", resumiu.

O Benfica visita o Farense na terça-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Bruno Lage desloca-se ao Algarve apenas três dias após conquistar a Taça da Liga, ao vencer o Sporting no desempate por grandes penalidades, na final disputada em Leiria.

Para chegar aos oitavos de final da prova 'rainha' do futebol português, os 'encarnados' eliminaram o Pevidém (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, e Estrela da Amadora (7-0, casa), da I Liga.

Já o Farense, deixou para trás a Sanjoanense (4-2, fora), da Liga 3, e o Arouca (2-1, fora), da I Liga.

No campeonato, o Benfica segue em terceiro lugar com 38 pontos, a dois pontos do FC Porto e a três do líder, o Sporting, enquanto o Farense é penúltimo classificado, com 14 pontos.