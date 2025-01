Bruno Lage: "Tinha prometido a mim mesmo e aos meus filhos que o pai ia voltar a ganhar títulos"

Bruno Lage revela que tinha "prometido" a si próprio e aos filhos que voltaria a conquistar títulos e, agora que conseguiu, com a conquista da Taça da Liga, ao comando do Benfica, agradece ao clube e aos jogadores por essa oportunidade.

Em declarações à Sport TV, depois de derrotar o Sporting na final, com um 7-6 nos penáltis, após igualdade a um golo nos 90 minutos, o treinador encarnado assume que regressou à Luz para "reescrever o final da história", depois de a primeira passagem ter terminado sem glória.

"Tinha prometido a mim mesmo e aos meus filhos que o pai ia voltar a jogar jogos de Liga dos Campeões, que o pai ia voltar a ganhar títulos. O Benfica deu-me oportunidade e eu estou grato [aos jogadores] para a vida, pela forma como trabalham, e por eu poder dizer, quando chegar a casa, que o pai voltou a ganhar. Fico muito feliz por eles olharem para mim e sentirem orgulho no pai que têm", enaltece.



O Benfica conquistou a Allianz Cup, este sábado, a oitava da sua história e a primeira desde 2016.

Conquista da Taça da Liga: "Foi com este objetivo que regressei, prometi a mim mesmo que tinha de reescrever o final da história e a história no Benfica escreve-se com títulos. É juntar mais um, é realmente um momento muito bom."

Análise ao jogo: "Foi um grande jogo de futebol, um grande dérbi. A primeira parte é muito boa, com muitas oportunidades para ambas as equipas. É com grande mérito que chegamos à vantagem, o Sporting empata de penálti. A segunda parte voltou a ser equilibrada, as duas equipas a acusarem o desgaste, e os penáltis foram decisivos no desfecho. Foi um grande jogo, intenso, de qualidade. No final, acabamos por ser justos vencedores."

Murro na mesa e os menos utilizados: "Não é dar um murro na mesa. O que queremos é ter consistência e isso vem com trabalho com jogos com tempo de treino, com conhecermos os jogadores à nossa disposição. Estamos aqui há quatro meses, muitas vezes não temos todos os jogadores para treinar, seja por estarem na seleção ou lesionados. temos poucos dias de intervalo entre os jogos. O que pretendemos é a cada momento ter consistência e os jogadores têm de perceber isso. O que quero é que eles estejam sempre disponíveis para ajudar para a qualquer momento podermos dar uma boa resposta."

Schjelderup saiu ao intervalo por questão física: "Fez um grande jogo. É tanta coisa para fazer nesta equipa que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Peço que eles estejam sempre preparados, para depois eu poder decidir o melhor para a equipa."