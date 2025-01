Lage admite alterações, mas quer Benfica no máximo "do primeiro ao último minuto"

Bruno Lage frisou, esta sexta-feira, que o Benfica tem de manter a consistência e dinâmica ofensiva, independentemente das alterações, correspondendo à exigência do clube na final da Taça da Liga, frente ao Sporting.

"Nesta fase, os jogadores têm de continuar a oferecer a dinâmica ofensiva que fomos criando nestes quatro meses, com muitos jogos e pouco tempo para treinar. Eles têm estado disponíveis para aprender e fazer crescer a nossa maneira de jogar. Eu quero é que a dinâmica ofensiva, a organização defensiva e a atitude não se percam com essas mudanças e que estejam sempre do primeiro ao último minuto", assumiu o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta que vai decidir o vencedor da 18.ª edição da Taça da Liga, no auditório do centro de treinos das águias, no Seixal, Bruno Lage apontou que as expectativas do clube "são as melhores" para obter a taça.

"Não acredito em vantagens psicológicas [do Sporting]. Acredito em ter a mentalidade certa para fazermos um bom jogo. Preparámo-nos muito bem para, durante a partida toda, jogar bem, ser agressivos e, quando estivermos no máximo, marcar golos", disse.

Benfica pronto para a "desforra"

No dia 29 de dezembro, em duelo da 16.ª jornada da I Liga, o Benfica foi ao reduto do rival lisboeta e perdeu por 1-0, mas o treinador salientou que os encarnados estão prontos "taticamente, fisicamente, estrategicamente e mentalmente" para conquistar o troféu.

"Não temos tempo para olhar para o último jogo. O nosso foco e atenção tem de ser já no jogo seguinte. A nossa forma de estar é fazer uma análise concreta e real, passar ao plantel o que temos de fazer melhor no próximo jogo e exigir que isso seja feito dentro de campo", realçou, quando questionado sobre os dois jogos com o Sporting de Braga, que se seguiram ao desaire contra os leões, com uma derrota (2-1) e um triunfo (3-0).

A 18.ª edição da Taça da Liga vai ser decidida pela quinta vez seguida em Leiria, onde o Benfica procura o oitavo troféu na nona final, frente a um Sporting que parte em busca do quinto título, no oitavo jogo decisivo, em duelo marcado para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Relato e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.