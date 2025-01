Lage e as derrotas: "Alguns jogadores baixaram um pouco de forma"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, explicou esta terça-feira as derrotas nos últimos dois encontros da I Liga de futebol com a quebra de forma de alguns jogadores e advertiu que todos têm de andar "no limite".

"A jogar consecutivamente e de três em três dias, sentimos que, nos últimos dois jogos, alguns jogadores, eventualmente, baixaram um pouco de forma. Esse é um pouco o facto", afirmou o treinador dos 'encarnados', no Seixal, durante a antevisão do reencontro com o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Benfica defronta os minhotos na quarta-feira, quatro dias após ser derrotado pelo mesmo adversário no campeonato, no Estádio da Luz, naquela que foi a segunda derrota consecutiva da equipa de Bruno Lage, após perder também com o Sporting (1-0), na ronda anterior.

O técnico admitiu que durante os primeiros quatro meses ao comando da equipa "estava muito mais confiante com determinados jogadores" pela forma como o conjunto estava a "render", mas frisou que não abandona ninguém, desde que correspondam às exigências.

"Nunca abandonei ninguém, mas, para trabalhar comigo, os jogadores têm de andar no limite. Tenho de sentir que tecnicamente, taticamente, fisicamente e emocionalmente estão preparados para trabalhar comigo, para jogar a este nível e corresponder", vincou.

Nesse sentido, o técnico admitiu que, ao chegar ao primeiro lugar do campeonato, o grupo de trabalho não foi competente "nos dois jogos seguintes", mas recordou que a equipa já praticou "futebol de enorme qualidade" sob o seu comando.

"Tenho total confiança em mim e nos jogadores que estão comigo, porque durante um bom período jogámos futebol de enorme qualidade. Por isso, é nós percebermos o que está a acontecer, trabalhar em cima disso, continuar a dar motivação e confiança aos jogadores. Temos todas as condições para voltar a jogar o futebol que já jogámos esta época", apontou.

Depois, questionado sobre se está 'debaixo de fogo' devido aos resultados recentes, Lage assumiu que "qualquer treinador do Benfica que não vence dois jogos seguidos está sob enorme pressão" e que, quando isso acontece, "a pressão e a crítica aumentam".

"Só há um caminho, que é vencer, vencer, vencer. E vencer com qualidade, com muitos golos", resumiu o técnico que sucedeu ao alemão Roger Schmidt, após a quarta jornada da I Liga, em setembro.

Sobre a meia-final da Taça da Liga, frente ao mesmo adversário que infligiu a última derrota, Lage admitiu que, apesar de ser um jogo a eliminar, "eventualmente não será muito diferente" nos aspetos táticos e perspetivou "um grande jogo".

"Trata-se de uma meia-final e nós, porque é natureza do clube e pelo facto de [estarmos há] dois jogos sem vencer, levam-nos para o jogo com uma determinação enorme para vencer um título que o Benfica não vence desde 2016", comentou.

O Benfica defronta o Sporting de Braga na quarta-feira, em partida das meias-finais da Taça da Liga de futebol com início previsto para as 19:45, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

A equipa orientada por Bruno Lage alcançou as meias-finais após vencer o Santa Clara (3-0), em outubro, mas defronta os minhotos após sofrer duas derrotas consecutivas no campeonato, frente ao Sporting (1-0), em Alvalade, e frente ao próprio Sporting de Braga (2-1), na Luz.

O Sporting de Braga, orientado por Carlos Carvalhal, venceu o Vitória de Guimarães (2-1) nos quartos de final. Na I Liga, após o triunfo na Luz, no sábado, os 'arsenalistas' seguem em quarto lugar, com 31 pontos, atrás do Benfica (38), FC Porto (40, menos um jogo) e Sporting (41).

A primeira meia-final da Taça da Liga disputa-se esta terça-feira, às 19:45, também em Leiria, entre Sporting e FC Porto.