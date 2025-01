“Ou mostra com o Braga, ou não serve”: Luís Tadeu pressiona Bruno Lage

Luís Tadeu, antigo vice-presidente do Benfica, responsabiliza Bruno Lage pelas derrotas frente a Sporting e Sporting de Braga. Agora, na meia-final da Taça da Liga, novamente frente aos minhotos, o treinador tem de mostrar “que é capaz de pôr a equipa a jogar bem”, caso contrário “não serve”.

“O principal responsável é o treinador, porque não aproveita a qualidade dos jogadores que tem. Jogam de uma forma muito pouco energética e muito pouco organizada. Este treinador ou mostra neste jogo que é capaz de pôr a equipa a jogar bem, ou então não serve”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Rui Costa também não escapa à análise do antigo vice-presidente das águias. O atual presidente vai ter de mostrar capacidade de liderança e, caso o mau momento continue, Luís Tadeu defende que Bruno Lage deve ser afastado do comando da equipa.

“Cabe ao presidente avaliar aquilo que são as competências e as capacidades do treinador e dos jogadores que tem. Eu acho que ainda tem [margem], mas é ele que tem de mostrar que tem competência”, sublinha.

A meia-final da Taça da Liga pode ser um momento chave para o futuro do treinador do Benfica. Luís Tadeu exalta a importância do jogo de quarta-feira, em Leiria, frente ao Sporting de Braga.

“É muito importante. Primeiro para mostrar que a equipa joga futebol, o que não tem mostrado. Depois, é fundamental que o Benfica faça um excelente jogo, que ganhe e que tenha uma equipa, que é uma coisa que nestes dois jogos não se viu”, conclui, nestas declarações à Renascença.