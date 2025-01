Benfica derrota Sp. Braga e continua invicto

O Benfica venceu o Sp. Braga, por 3-1, e continua 100% vitorioso no campeonato à 11.ª jornada.

As encarnadas dominaram completamente a partida até meio da segunda parte, com golos (Cristina Prieto, Chandra Davidson e um autogolo), oportunidades e bolas nos ferros.

Aos 70 minutos Filipa Patão fez quatro alterações e a equipa da Luz começou a cair na exibição.

O Braga ainda descontou por Sissi, de grande penalidade, aos 85 minutos, e teve um tento anulado, numa altura em que as arsenalistas estavam por cima do jogo.

Com este triunfo, as águias somam 11 vitórias em 11 jogos no fecho da primeira volta e têm cinco pontos de vantagem sobre o Sporting e sete sobre o Braga.

Também este domingo, as leoas derrotaram o Marítimo, por 3-0.