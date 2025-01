Bruno Lage. "Temos de analisar a forma como sofremos estes golos"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, lamentou a primeira parte da sua equipa e a derrota contra o Sp. Braga.

A partida

"Não foi a primeira parte que gostávamos que a equipa realizasse, apesar da primeira oportunidade ser nossa pelo Pavlidis. Depois, o Sp. Braga faz dois golos. Não conseguimos fazer os golos. Temos de analisar a forma como sofremos estes golos. Procurámos ao intervalo procurar mais as entrelinhas, a entrada do Arthur é nesse sentido. O Sp. Braga, a vencer por 2-0, estava já encostado à área e as alterações foi para procurar mais espaços e ter mais homens dentro da área.

A segunda parte

Temos uma boa reação na segunda parte, praticamente nossa, com várias oportunidades de golo, mas não conseguimos".

Próximo jogo é outra vez contra o Braga

"A conversa com os jogadores foi nesse sentido, neste momento não adianta pensar muito no que aconteceu, só nós enquanto equipa técnica e também os jogadores, e principalmente eu enquanto líder, queremos dar já uma resposta. Queremos vencer o Sp. Braga no próximo jogo e estar na final da Taça da Liga."

O Benfica perdeu 2-1 diante do Sp. Braga na Luz.