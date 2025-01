O Benfica perde 2-1 diante do Sp. Braga, sofre a segunda derrota consecutiva no campeonato e falha assalto à liderança do campeonato.

Os arsenalistas marcaram por Fran Navarro e Robson Bambu. Pelos encarnados descontaram Arthur Cabral.

Com mais esta derrota, a equipa da Luz não aproveita o empate do Sporting e ouve assobios no seu estádio.