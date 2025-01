Bruno Lage. O Braga "muito competitivo", as "opções" para o onze e o "rendimento" de Otamendi e Di Maria

O treinador do Benfica, Bruno Lage, fala sobre o Sp. Braga, o próximo adversário, mas também sobre Schjelderup e Rollheiser, Kaboré, Di Maria e Otamendi.

Jogo contra Sp. Braga

"Da melhor forma possível. O que pretendemos é fazer uma grande exibição perante os nossos adeptos e começar o ano da melhor maneira. Vamos defrontar um adversário muito competente, com uma equipa técnica de enorme qualidade, mas a nossa intenção é vencer, fazer um bom jogo e marcar golos".

O que pediu para 2025?

"Temos a ambição de continuar a fazer um bom trabalho. Quem treina um clube com a dimensão do Benfica tem de ter essa ambição diária, e a minha é crescer e evoluir no que for possível, para fazer crescer a equipa e os jogadores, indo de encontro à ambição e exigência dos nossos adeptos. Somos um grande clube e temos de ser isso diariamente, e isso é algo que vem com pequenos hábitos. Sempre com sentido crítico para fazer evoluir. É assim que me vejo nesse papel e essa é a minha exigência diária. Quem trabalha comigo tem de apresentar isso".

Otamendi e Di María tiveram visão diferente depois do dérbi

"Reforçando o que já disse. Não temos mesmo muito tempo para olhar para trás. A análise que fiz com os jogadores foi que temos uma excelente oportunidade de golo logo no início. Amdouni entra na área e pode fazer o golo. Numa situação normal, remata. Por isso é que disse que tivemos a entrada que tivemos. A partir dos 14/15 minutos, por várias razões, deixámos de ter a competência de jogar o nosso jogo e o Sporting foi superior. Tentámos fazer alguns ajustes do banco na 1.ª parte, ao intervalo crescemos. O que fica para o jogo? O Sporting marcou no seu melhor momento, nós, no nosso melhor momento, não marcámos. Não há empates nem vitórias morais. Há que olhar para o jogo, fazer uma análise e preparar o seguinte da melhor maneira. Foi esta a análise que fiz. Treinámos dois dias para amanhã estarmos na nossa melhor versão. Para vós, três dias é curto, mas para nós... É olhar para o futuro, que é já amanhã no jogo com o Sp. Braga. Queremos iniciar o ano da melhor maneira".

Saída de Kaboré e o mercado

"Foi exatamente isso que fizemos. Já fomos ao nosso mercado. O Leandro já tinha trabalhado connosco e, neste momento, as alternativas para a posição são o Bah e o Leandro. Mercado? O mais importante é sabermos o que queremos".

Sp. Braga e Benfica não conseguiram vencer no último jogo

"Espero um adversário muito competitivo e com uma forma de jogar muito interessante, com qualidade. Têm um registo muito bom fora de casa. Não há tempo para olhar para trás, é preparar a equipa da melhor maneira para amanhã. O que espero é isso. Um Sp. Braga competitivo, com qualidade no seu jogo e com a ambição de fazer um bom jogo na Luz. Nós temos de contrariar isso pela nossa força e pela nossa forma de jogar. Para criar as oportunidades que precisamos, marcar golos e vencer".

Prestianni não joga desde setembro, Schjelderup tem 15 minutos e Rollheiser tem 28 minutos em dezembro. Por que razão o treinador troca Aktürkoglu por Beste?

"Sobre a primeira, é uma questão de futuro. São exemplos como o Leandro Barreiro. A minha primeira decisão quando entrei foi 'tirá-lo' da equipa, entretanto tem tido, sempre que tem oportunidade, um rendimento muito bom. Veio também de um período de lesão. Depois, são opções. Procuramos, em função do momento do jogo, o Beste, que joga na ala, tem um bom pé esquerdo, e bom cruzamento. Temos homens de área. Procuramos provocar alteração dinâmica no nosso adversário. O Kerem anda em zonas interiores, assim como o Carreras, e em função do jogo é para ter alguém mais aberto, com capacidade de cruzamento. São opções, e as opções vão sendo tomadas em função do que os jogadores vão demonstrando. Temos um plantel largo e a cada momento tomamos as melhores decisões para a equipa".

Otamendi e Di María estão em final de contrato. Já deu aval para renovar?

"O que lhe posso dar é a minha opinião. Gosto muito de trabalhar com eles e são muito importantes para a equipa porque têm rendimento. E é isso que temos de ter, rendimento. E claro, perceber se, no futuro, podem continuar a ser úteis ao Benfica. Mas o mais importante é o que vamos fazendo a cada momento. E neste momento, estou satisfeito com o rendimento dos jogadores".

O Benfica - Sp. Braga está marcado para as 18h00 deste sábado.