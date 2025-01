Novo estádio da Luz com 120 mil lugares? Vice-presidente “sonha” com isso para breve

O vice-presidente do Benfica, Rui do Passo, diz que o clube devia pensar na construção de um novo estádio, com 120 mil lugares. O atual seria para manter e ocupar com o futebol feminino e o râguebi.

Em entrevista à Btv, o dirigente encarnado diz que sonha com uma nova casa, que "tem de ter a capacidade mítica que está cabeça de todos os benfiquistas, os 120 mil lugares".

Rui do Passo lembra que "neste estádio, não podemos ir mais além dos 70 mil, por questões de segurança, comodidade e regulamentação”.

Questionado se seria uma ideia para o longo prazo, o vice-presidente das águias respondeu: "O longo prazo está logo ali".

“Há duas modalidades em que queremos estar mais fortes, o futebol feminino e o râguebi. Este estádio pode ficar como casa do futebol feminino e do râguebi. Quero sonhar com assistências de 40, 50 e 60 mil a ver jogos de râguebi e futebol feminino. Devemos começar a sonhar com um novo estádio", insistiu.

Rui do Passo não tem dúvidas: "Temos camarotes cheios e com listas de espera. Temos lugares executivos com listas de espera. Temos red pass com uma brutal lista de espera. Fazendo contas por alto, não é difícil passar de 45 mil red pass para 70 mil, de 5 mil lugares executivos para 10 mil e de 150 camarotes para 300. Temos uma lista de espera para comprar já na planta estes lugares. É muito possível começar a pensar seriamente num projeto destes."

O Benfica está perto dos 400 mil sócios e vai alargar o atual estádio da Luz para 70 mil lugares.

A equipa da Luz vai ter eleições em outubro de 2025.