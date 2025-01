A alternativa a Bah já mora dentro do Benfica: “Leandro Santos está preparado”, avisa Paulo Lopes

O Benfica pode ter uma alternativa a Alexander Bah dentro de portas. Paulo Lopes, antigo treinador dos sub-23 das águias, atualmente no Al-Ahli, do Barém, acredita que o lateral Leandro Santos “está preparado” para ser opção para Bruno Lage.

“Eu penso que está preparado. A formação que se faz no Benfica é no sentido de preparar os jogadores para a fase seguinte, para o nível seguinte. A época passada dele, na reta final, foi muito boa, por isso é que foi chamado para fazer a pré-época com a equipa principal. É um jogador acima da média e que se encaixará bem dentro da forma como o Benfica joga”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Com a saída de Issa Kaboré, devolvido ao Manchester City, o Benfica procura um lateral para ser alternativa a Bah. Em Leandro Santos, de 18 anos, Bruno Lage pode encontrar as características ideais para evitar uma ida ao mercado.

“É um jogador tecnicamente e fisicamente muito evoluído. Tem boa leitura de jogo. Na altura já perspetivava que ele pudesse dar um salto maior, porque realmente ele tem muita qualidade técnica, tem perceção de jogo, a relação dele com a bola é muito boa. Com a saída do Kaboré, precisando de concorrência para o Bah, penso que o Leandro é uma boa opção para o clube”, explica Paulo Lopes.

Experiência no Barém “tem sido boa”

Paulo Lopes rumou ao Al-Ahli, do Barém, no fim de novembro. Com duas vitórias e uma derrota nos primeiros três jogos, o balanço do início da primeira experiência profissional fora de Portugal é positivo.

“As pessoas têm-me acolhido muito bem e os jogadores também têm assimilado bem as minhas ideias. A cultura aqui é diferente, temos que ter essa sensibilidade, temos que perceber o contexto onde estamos inseridos, tenho feito alguns ajustes nesse sentido, mas, de um modo geral, tem estado a correr muito bem e espero que continue assim”, conclui, nestas declarações à Renascença.