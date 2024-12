Benfica leva "um pouco de vantagem", mas dérbi de Alvalade não elege já campeão

Paulo Madeira acredita que o Benfica entra com uma vantagem emocional sobre o Sporting e pode fazer um bom resultado, mas descarte que o dérbi de Alvalade resolva já quaisquer contas do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo capitão encarnado prevê que o jogo de domingo, às 20h30, "vai ser um dérbi um pouco estranho".



"Uma equipa muito bem no campeonato, o Benfica, e a outra com algumas oscilações e um novo treinador. Quem leva um pouco de vantagem, até porque está mais estabilizado em termos emocionais, é o Benfica. Acredito que pode ir fazer um bom resultado a Alvalade", diz.

Ainda assim, Paulo Madeira retira pressão sobre o dérbi: "É sempre positivo para quem ganha, mas pode não afetar muito em termos de quem vai ser campeão e [não faz sentido] já se estar aqui a definir que vai ser o A o B ou o C. O Benfica ganhando fica com uma vantagem de quatro pontos, não ganhando fica tudo muito equiparado e a luta continua."

Otamendi é indispensável

Fredrik Aursnes e Nicolás Otamendi são as maiores dúvidas para o dérbi, do lado do Benfica. O norueguês saiu lesionado do último treino, ao passo que o capitão viajou para a Argentina duas vezes na última semana.

Sobre o central, Paulo Madeira reconhece que o número de viagens "irá sempre refletir-se um pouco no desempenho no jogo". Contudo, mostra-se "convicto de que Otamendi é sempre um jogador que dá uma segurança muito forte, em termos defensivos, a qualquer equipa".

O dérbi entre Sporting e Benfica está marcado para domingo, às 20h30, em Alvalade. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.