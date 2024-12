Nota 3 para António Nobre. "Penálti é bem revertido"

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota três a António Nobre, árbitro do Benfica-Estoril Praia.

Na análise do especialista em arbitragem, não existe penálti para o Estoril ao início da segunda parte, uma decisão que foi incialmente tomada por António Nobre, que foi chamado a rever o lance pelo VAR.

"Foi uma partida que não foi complicada, sem grandes casos. Lance mais difícil é o penálti assinalado por António Nobre. São lances difíceis quando um deles cai com toque nas pernas. Dada a rapidez, aponta para o penálti. É chamado pelo VAR para ver os lance e é a minha opinião que é Fabrício que coloca a perna no meio de Tomás Araújo e toca-lhe no gémeo e tropeça. É bem revertido", considera.

Sobre os dois cartões amarelos, a Boma e Kokçu, "são bem mostrados".

"Acaba o jogo com uma arbitragem boa, uma intervenção boa da Cidade do Futebol, que seria um erro. Nota 3", termina.