Bruno Lage considera que dérbi "é importante, mas não é nada decisivo"

Bruno Lage, treinador do Benfica, elogia a vitória frente ao Estoril Praia e não considera que o dérbi da próxima jornada contra o Sporting seja decisivo. Declarações do técnico à BTV.

Análise ao jogo: "Três pontos muito importantes numa boa exibição. A equipa soube ter controlo com bola perante um Estoril bem organizado. Soubemos procurar os espaços, fazer correr o adversário e fomos sempre crescendo, obrigámos o Estoril a correr muito e fomos criando as nossas oportunidades. O Estoril esteve muito forte nas transições, mas soubemos sempre controlar. Fizemos o 1-0, tentámos depois aumentar a qualidade do nosso jogo e tentar fazer o 2-0. Golos surgem com alguma naturalidade".

Mudanças na equipa: "Tentamos ter largura, daí o Beste na esquerda, o Bah na direita e ter gente por dentro, gente com qualidade para construir. O Aursnes conhece bem o jogo, joga em várias posições".

Subida à liderança antes do dérbi: "A equipa, durante estes meses, tem trabalhado para colocar em prática as nossas ideias. Quanto ao próximo jogo, é importante, mas não é nada decisivo. Da maneira que o campeonato está, vai ser competitivo até final. Estamos em primeiro no Natal, queremos estar em primeiro no ano novo, no Carnaval, na Páscoa e no final. Com trabalho a cada momento para corresponder, para conquistar os três pontos e chegar ao fim em primeiro lugar".