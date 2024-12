Bruno Lage. Dispensa de Otamendi é “não assunto”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que a dispensa do futebolista Otamendi para uma viagem pessoal nos últimos dias é um "não assunto", mas sem adiantar se vai utilizar o argentino frente ao Estoril.

O capitão dos encarnados viajou para a Argentina após a vitória frente ao Nacional, na quinta-feira, e só este domingo regressa a Lisboa, confirmou o técnico, acrescentando que a decisão estava tomada antes da sua chegada.

"Já havia uma decisão antes de eu chegar. Eu entendi a situação, como já entendi outras, e concordei. O que eu quero é que ele seja igual a ele próprio e faça jogos como fez no último. Entendo a curiosidade, mas, para nós, é um não assunto", frisou o treinador, em conferência de imprensa, no Seixal.

De acordo com o técnico, a autorização para a viagem de Otamendi é "uma gestão natural" e "não é nada que não tenha sido feito nos últimos três meses" com outros jogadores em situações "que não foram do conhecimento público".

"Aqui não há estatutos. Há condições sobre as quais temos de ponderar. Este assunto do Nico [Otamendi] foi público, resolvemos da melhor maneira, assim como nos últimos três meses que cá estou houve três ou quatro situações muito semelhantes", acrescentou Lage.

Questionado diretamente sobre se o argentino seria titular contra o Estoril, na segunda-feira, o técnico remeteu a informação para o momento em que for anunciada a equipa e esclareceu que quando fala em "premiar" o jogador não é "em função de jogar ou não, mas sim de ter dias livres em função de uma situação particular".

No que toca ao encontro da 15.ª jornada da I Liga, Lage revelou ainda que só na segunda-feira ficará a saber se o avançado Arthur Cabral "está em condições" de jogar.

A partida realiza-se num momento em que o FC Porto ascendeu ao primeiro lugar, no sábado, e após o Sporting poder recuperar essa posição, se vencer o Gil Vicente, o que leva Bruno Lage a acreditar que "o campeonato vai ser muito discutido até ao final".

"As três equipas estão muito próximas umas das outras e as jornadas que se seguem vão valer três pontos, depois repetem-se no final da segunda volta. Vai ser um campeonato muito disputado e que vai ser decidido no final", insistiu.

O Benfica recebe o Estoril Praia na segunda-feira, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Bruno Lage entra em campo já a conhecer os resultados nesta jornada do FC Porto, que venceu o Moreirense por 3-0, e do Sporting, que visita hoje o Gil Vicente, e procura vencer para regressar à liderança.

O FC Porto lidera a classificação com 37 pontos em 15 jogos, seguido pelo Sporting, com 36, e pelo Benfica, com 35, ambos com menos um jogo.

Já o Estoril, orientado pelo escocês Ian Cathro, segue em 12.º lugar, com 14 pontos, e venceu apenas um dos últimos cinco jogos disputados.