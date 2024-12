Lage: "Muito satisfeitos, mas temos de continuar a evoluir"

Bruno Lage assume que ainda há muita margem de evolução do Benfica, depois da vitória, por 2-0, sobre o Nacional da Madeira, no reatamento do jogo em atraso da oitava jornada do campeonato, esta quinta-feira.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, Lage regozijou-se com uma "vitória muito importante, num campo muito difícil, e indiscutível".

"A equipa conseguiu corresponder, controlou o jogo com bola. Estamos muito satisfeitos, mas temos de continuar a evoluir. Esta equipa tem muito espaço para continuar a evoluir", sublinhou o técnico encarnado.

O Benfica ultrapassou o FC Porto no segundo lugar, com mais um ponto, e ficou a um ponto do líder Sporting, a duas jornadas do dérbi de Alvalade.

Análise ao jogo: "Vitória muito importante, num campo muito difícil, e indiscutível. O Nacional bateu-se bem, mas pelo que fizemos, pelas oportunidades que criámos, podíamos ter marcado mais golos. Uma exibição com muitas oportunidades, com golos, que é o que nós queremos."

Boa reação ao empate com o AVS: "Não chamaria reação. Porque reação é sair de um momento negativo para chegar a um momento positivo. Isto é fruto do nosso trabalho. Ainda há muitos momentos do jogo em que temos de crescer. Estamos só há três meses com esta equipa."

Benfica mais próximo do que pretende? "É o aproximar, a cada momento, a cada jogo, a cada treino. A equipa conseguiu corresponder, controlou o jogo com bola. Estamos muito satisfeitos, mas temos de continuar a evoluir. Esta equipa tem muito espaço para continuar a evoluir."