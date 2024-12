Lage e o jogo na Choupana: "O que queremos, na nossa cabeça, é jogar”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse esta quarta-feira que não coloca outra hipótese que não seja disputar na quinta-feira o jogo com o Nacional, em atraso da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Com os jogadores, o que pensámos foi na realização do jogo, não pusemos outra hipótese em cima da mesa. Preparámos o jogo como temos vindo a fazer e estamos muito determinados para jogar. Aquilo que queremos, neste momento, é jogar”, vincou o técnico ‘encarnado’, em conferência de imprensa, no Seixal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O encontro, que teve início em 6 de outubro, foi interrompido aos 9 minutos, devido às fracas condições de visibilidade no Estádio da Madeira, e adiado para quinta-feira.



Mas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam novamente para a ocorrência de nevoeiro na região, cerca das 17h00, hora prevista para o reatamento da partida.

Sem querer avaliar os diferentes cenários possíveis antes de eles se concretizarem, Lage remeteu, no entanto, para o regulamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“Não quero estar a dizer algo que não seja real, mas penso que o regulamento diz que se o jogo não se realizar amanhã [quinta-feira], poderá ter de se realizar no dia seguinte [sexta-feira]. Mas não pusemos essa hipótese. O que queremos, na nossa cabeça, é jogar”, insistiu.

Até porque a “vontade dos jogadores” é “que o jogo se realize o mais rápido possível”, após dois empates consecutivos, em desafios contra o Bolonha (0-0), para a Liga dos Campeões, e o AVS (1-1), para o campeonato, que não alteram os objetivos delineados anteriormente pela equipa técnica.

“O nosso objetivo é chegar ao fim em primeiro lugar. Acredito que, ao dia de hoje, estamos melhor [do que] nos últimos três meses, estamos numa posição em que dependemos apenas de nós para sermos campeões e acredito muito, pela resposta dos jogadores, que é com este plantel que a equipa vai ser campeã ou vencer títulos pelo Benfica”, vaticinou.

Minutos após o atual presidente da LPFP, Pedro Proença, oficializar a sua candidatura à liderança da Federação Portuguesa de Futebol, Bruno Lage confessou ter sido apanhado de surpresa com o pedido da imprensa para comentar essa decisão, mas desejou sucesso ao antigo árbitro internacional português.

“Vejo o Pedro Proença como uma pessoa com enorme capacidade de trabalho. A acontecer [vencer as eleições], desejo-lhe as maiores felicidades e que tenha sucesso para que o futebol português continue a crescer e a evoluir”, comentou o treinador do clube da Luz.

O Benfica segue em terceiro lugar no campeonato com 32 pontos e, se vencer, ultrapassa o FC Porto, que é segundo, com 34, e coloca-se a um ponto do Sporting, que lidera com 36.

O Nacional, orientado por Tiago Margarido, segue em 13.º lugar com 12 pontos e apenas três vitórias nos 13 encontros já disputados, a última das quais no sábado, frente ao Moreirese, por 1-0.