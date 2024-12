Avião da equipa do Benfica aterra na Madeira à terceira tentativa

O avião que transportava a equipa do Benfica, que viajou para a Madeira para defrontar o Nacional da Madeira, para acertar calendário da I Liga, aterrou à terceira, após duas tentativas falhadas, esta quarta-feira.

De acordo com o "Diário de Notícias" da Madeira, o voo TP9007, da TAP, que partiu de Lisboa, andou às voltas por algum tempo, antes de ter luz verde para aterrar no Funchal. A causa poderá ter sido a poluição por poeiras em torno do arquipélago, acrescenta a publicação.

Nacional e Benfica esperam poder completar na quinta-feira a partida da oitava jornada do campeonato, que foi iniciado no dia 6 de outubro e interrompido, pelo árbitro Gustavo Correia, aos nove minutos, devido ao nevoeiro. Na altura, registava-se um empate, sem golos, no marcador.

Caso haja nova interrupção ou suspensão, a Liga Portugal já definiu data para o reatamento: o dia seguinte, sexta-feira, 20 de dezembro, às 15h00.

Ao fim de 13 jogos, o Benfica está no último lugar do pódio, com 32 pontos, a quatro do líder Sporting e a dois do FC Porto, segundo classificado, ambos com mais um jogo. O Nacional encontra-se na 13.ª posição, com 12 pontos, os mesmos de AVS e Estrela e um acima da linha de água.

O Nacional-Benfica terá relato e acompanhamento da Renascença.