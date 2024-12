Renovação de Araújo é "boa gestão" e António Silva? "Se o Benfica desacreditar no jogador, deve sair já"

A renovação do Benfica com Tomás Araújo é "um ato de boa gestão". A leitura é de Diogo Luís, antigo defesa dos encarnados, em declarações a Bola Branca.

"Premiar aqueles que realmente merecem. Se tiverem rendimento, serão premiados com um aumento de salário. Neste caso, independentemente do aumento, faz todo o sentido o investimento num jovem jogador que dá rendimento desportivo e pode dar rendimento financeiro. O Benfica antecipa e deixou o jogador confortável. Podem começar a aparecer propostas - e acredito que já aconteceram no mercado de verão -, mas o jogador está mais confortável. É uma mensagem para o Tomás Araújo, mas também uma mensagem para todo o plantel", explica.

Com 22 anos, Tomás Araújo "já é uma certeza, não é só uma promessa". O já internacional A renovou até 2029, com a cláusula a manter-se nos 80 milhões de euros e, para Diogo Luís, o estatuto só deve ser reforçado.

"É um jogador que conseguiu impor-se, foi emprestado, passou por um momento complicado nos primeiros seis meses, mas mostrou o seu valor com Daniel Sousa [no Gil Vicente]. Esteve um ano para tentar adquirir estatuto e, neste momento, tem um grande estatuto no Benfica e acho que vai cimentar a sua posição na seleção. É rápido, intenso, tem qualidade nos pés, sabe sair a jogar, é um central de equipa grande", entende.

O ex-defesa faz ainda o paralelismo com a saída de João Neves da Luz, "um caso completamente diferente".

"O João Neves não tinha um salário de acordo com o seu estatuto. O Benfica nunca pretendeu aumentá-lo e tentou sempre negociá-lo. Neste caso, o Benfica antecipou-se. É fundamental para o Benfica manter o Tomás até ao final da época e, se em janeiro aparecerem clubes interessados, vai estar muito mais confortável", assume Diogo Luís.

António Silva? "Se o Benfica desacreditar, deve deixá-lo ir"

Os centrais fazem correr tinta de jornal e não só por cá. Em Itália, têm sido insistentes as manifestações de desejo da Juventus por António Silva. O também jovem central perdeu espaço com a ascensão de Tomás Araújo e está na altura das decisões.

"Se o Benfica desacreditar no jogador, deve sair já e deixá-lo ser feliz noutro lugar. Se o Benfica continua a acreditar no jogador e, tendo em conta que o Otamendi está a acabar contrato, acho que tem tudo para tentar fazer com que a dupla Tomás Araújo e António Silva fique e que no próximo ano seja a titular do Benfica", prevê.

Sobre o "apagão" de António Silva, Diogo Luís explica-o com "escolhas" do treinador, mas não tem dúvidas de que a chama ainda está lá.

"Percebe-se que está com pouca confiança, mas as qualidades estão lá. Começa por ele adquirir a confiança que tinha, aquela alegria do primeiro ano. Também passa por ter mais utilização porque, com pouca utilização, ele sente-se sempre muito pressionado", diz Diogo Luís, em declarações Bola Branca.