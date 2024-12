"Vejo jogos da 2.ª Liga muito mais produtivos e interessantes do que a segunda parte do Benfica"

Valia a hipótese de assumir a liderança do campeonato ainda antes do dérbi em Alvalade, mas o tropeção na Vila das Aves coloca o Benfica ao alcance do FC Porto, ainda que à condição. Em declarações a Bola Branca, António Figueiredo aponta a "demasiados erros" cometidos este domingo.

"Há jogadores que não percebo o que andam ali a fazer. Vejo jogos da Segunda Liga muito mais produtivos e interessantes do que a segunda parte do Benfica. O termo é mesmo 'uma vergonha'. Deviam ver como jogaram e deviam ver várias vezes o filme do jogo para perceberem o que fizeram mal. Como é que se consegue sofrer um golo daqueles? Há sete jogadores do Benfica dentro da área, a bola circula duas vezes pelo ar e ninguém a interceta?", questiona o antigo vice-presidente encarnado.

Se nos rivais a contestação aos treinadores está instalada, na Luz, António Figueiredo não quer ir "tão longe", mas mostra-se preocupado com as exibições recentes do Benfica.

"Não vou tão longe como pensar que voltámos ao tempo da pré-época, mas este tipo de exibições é preocupante. No Benfica não houve quatro derrotas consecutivas, bem pelo contrário, o Benfica estava no estado em que estava... Não tem é tido o futebol brilhante que teve na época em que foi campeão pelas mãos do Bruno Lage", aponta.

Sobre as opções tomadas por Bruno Lage, o antigo vice lembra as vicissitudes de um calendário cada vez mais denso, ainda que sublinhe que "em Inglaterra não há esse problema", mas considera que há um jogador que, quando não joga, faz falta.

"Já é a segunda vez que não joga o Florentino. Já contra o Feyenoord sofreu um golo porque não havia ninguém na posição do Florentino. Ontem [domingo], o Benfica voltou a não jogar com um pivot e no final foi o que foi", confessa António Figueiredo.