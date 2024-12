Bruno Lage. "Foi pena"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que foi "pena" o golo do AVS no último lance, mas defende que a equipa tem de continuar a trabalhar para chegar em primeiro no final do campeonato.

Benfica dominou na primeira parte, mas perdeu o controlo na segunda

"Foi pena. Fizemos uma primeira parte muito boa. Chegámos ao 1-0 e podíamos ter feito o 2-0, mas infelizmente não aconteceu. Nos últimos minutos não conseguimos ter o controlo do jogo, ter bola, explorar a largura. É com pena que no último lance o AVS chega ao empate. Tínhamos a possibilidade de chegar ao Natal no primeiro lugar. importante é continuar a fazer o trabalho que temos feito e chegar ao fim em primeiro"

Equipa inicial

"Entrámos com dois pontas de lança porque sentimos que o AVS ia começar com um bloco baixo. Quando sentimos que devíamos dar energia fomos renovando, mas foi uma situação coletiva. Devíamos ter feito o segundo golo mais cedo, não conseguimos. O importante é olhar para a frente porque não temos tempo. Dentro de 4 dias temos outro jogo importante que temos que vencer"

Equipa devia ter feito algo mais

"A equipa tinha que continuar a fazer o que tinha feito o jogo todo, mas não conseguimos. Não apresentar justificação de nada. Deixámos fugir dois pontos. Tinhamos o objetivo de chegar ao Natal em primeiro, a partir do momento em que o Sporting perdeu pontos, mas não vamos conseguir. Isto

é uma longa maratona e temos que estar preparados. Este campeonato vai ser decidido no fim, não no Natal"



Euforia e depressão andam muitas vezes de mãos

"Os objetivos são muito claros. O equilíbrio tem sido a minha forma de estar. Não dou saltos quando vencemos por 7-0, mas também não posso meter a cabeça na areia quando deixamos fugir dois pontos. O importante é chegar ao final e estarmos em primeiro"

O Benfica empatou 1-1 diante do AVS.