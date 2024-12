Bruno Lage. “Energia dentro do grupo é muito positiva”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, espera jogo difícil contra o AVS, garante que não falou com o presidente sobre o mercado de transferências, volta a defender os avançados e insiste que ainda há muito para a equipa melhorar.

AVS

"O AVS também tem um treinador novo, muito experiente que admiro muito. Vai ser um jogo interessante. Vimos os dois jogos que fizeram, um bom jogo com o Sp. Braga, perdeu por 1-0, e depois com o Casa Pia. É uma equipa em construção, tem jogadores experientes, será difícil, mas obriga-nos a estar bem preparados para vencermos."

Três meses como treinador do Benfica

"Não tinha essa ideia dos três meses, mas o que nos apetece dizer é confiança no trabalho e que há um espaço enorme para melhorar. Há cerca de um mês, mês e meio, tinha a convicção que podíamos chegar ao final do ano a encurtar distâncias para o 1º lugar e temos uma oportunidade de chegar numa posição diferente. Mas para tal, é continuarmos a trabalhar e focados no jogo de amanhã. A equipa tem trabalhado bem, sentimos uma energia muito boa. Ainda hoje o nosso capitão transmitiu-nos uma confiança... Que não entre nada de negativo porque a energia dentro do grupo é muito positiva. Este é o estado que estamos a viver, queremos prolongar isto no tempo e isso faz-se com boas exibições e a vencer jogos."

Ausência de Carreras

"Tem sido um jogador muito importante, mas não me preocupa a dinâmica porque procuramos encontrar uma diferente em função de cada jogo. O jogador que vai jogar sabe o que queremos para a equipa. Todos estão disponíveis para ajudar no sucesso da equipa. Nós treinadores temos de tomar decisões, mas sinto a equipa motivada. Todos estão disponíveis para jogar e cabe-me a mim escolher o melhor onze para cada jogo."

Goleador para janeiro?

"Não falei com o presidente sobre o mercado de janeiro. Quando falo em avançados conto com Di María, Prestiani, Best, com o Aktur... Todos têm contribuído com perto de 50 golos. Se olharmos para os pontas de lança, com o volume de oportunidades que temos criado, o que temos de fazer é continuar a valorizar o trabalho e perceber que há um espaço enorme para crescer e continuar a evoluir. Em três meses temos de nos sentir realizados, há que dar confiança à equipa e perceber que há um espaço enorme para melhorar."

Arthur Cabral e a seca de golos de Pavlidis

"Seca de três golos é exagerado. Se calhar do Florentino, que marcou dois quando cá chegámos e não marca há dois meses... É estranho estarmos a falar que os nossos avançados não marcam os golos em função das oportunidades que tivemos e haver interesse neles. É olhar para o que há de positivo, dar confiança os pontas de lança e sentir que todos têm um espaço enorme para evoluir. Sobre os três avançados, têm o perfil que gosto. O Arthur que sabe movimentar-se entre os defesas; o Pavlidis que joga bem entre as linhas, e o Zeki [Amdouni] que ataca as diagonais. Gosto de ter pontas de lança com este perfil e de ir gerindo em função dos momentos do jogo."

Semana importante para o Benfica

"Sentimos que todos os momentos são importantes para nós. Fazia muito sentido a pergunta se o campeonato terminasse depois do jogo com o Sporting. Todos os momentos serão importantes, é uma oportunidade enorme de somarmos 3 pontos às nossas contas."

Tiago Gouveia e Renato Sanches

"O Renato voltou a treinar hoje com a equipa, senti-o feliz e isso é importante. O Tiago ainda tem algum tempo pela frente, trabalha bem, mas não sei dizer quando volta a treinar com a equipa."

Hipótese de primeiro lugar traz mais pressão?

"Olhamos para nós próprios. Sentimos que tínhamos um objetivo até ao final do ano, que em função das circunstâncias se alterou. Mas a energia é positiva e estamos focados no jogo de amanhã, tem de ser um jogo de cada vez. Amanhã vamos encontrar um treinador muito experiente, uma equipa que fez um bom jogo com o Sp. Braga, ganhou um ponto ao Casa Pia, joga com uma linha de 5 e vamos ter de estar ao nosso melhor nível para vencer."

O Benfica viaja até Vila das Aves para defrontar o AVS, este domingo, a partir das 18h00.