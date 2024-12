Bruno Lage. “Felizes pela exibição, frustrados pelo resultado”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, lamenta o resultado contra o Bolonha para a Champions.

A primeira parte

"Foi uma exibição em crescendo. Tivemos uma entrada muito boa no jogo, infelizmente o golo do Pavlidis estava fora de jogo, depois uma primeira parte mais equilibrada, o Bolonha soube jogar com a largura, mas a nossa equipa esteve sempre junta e compacta, não permitiu oportunidade nenhuma no melhor momento do Bolonha, que foi essencialmente dos 10 aos 25 minutos. A partir daí, a nossa equipa sempre a crescer com uma excelente oportunidade do Di María a terminar a primeira parte”.

A segunda parte

“Depois, uma segunda parte totalmente diferente da nossa parte. Com várias oportunidades de golo, em que proporcionámos ao guarda-redes adversário uma noite fantástica. Tivemos três ou quatro oportunidades de golo e ele faz defesas muito boas”.

Resultado

“Estamos felizes pela exibição a crescer, mas estamos claramente frustrados pelo resultado porque merecíamos mais por aquilo que criámos. Mas pronto, são 10 pontos neste novo formato da Champions. Vamos fechar a Liga dos Campeões este ano e focar no próximo adversário, que é o AVS."

Foi surpreendido pela pressão do Bolonha?

"Não, porque foi exatamente o que conversámos na antevisão ao jogo. Sabíamos que a pressão do adversário era forte, nem vejo que foi tanto por aí, mas sim pela capacidade que o Bolonha teve em jogar à largura. Mas nós controlámos o espaço interior. Não permitimos cruzamento ao nosso adversário e é isso que temos de fazer. Quando não temos bola, temos de saber controlar sem bola e, quando tivemos bola, creio que fomos crescendo no jogo."



Excelente exibição do guarda-redes do Bolonha ou falta de eficácia na frente?

"Pelas oportunidades que criámos, temos Pavlidis, Arthur, Zeki, Di María, Fredrik, Bah... É olhar um pouco para as estatísticas. No último jogo dizia que tínhamos um remate e um golo. Desta vez, tivemos vários remates à baliza e não conseguimos marcar. O importante é a equipa sentir que temos de dar uma boa resposta a cada momento e valorizar a exibição a crescer, o número de oportunidade que criámos. Se a primeira bola entra, o resultado podia ter sido claramente diferente. Queríamos ter 12 pontos, temos 10."



Barcelona e Juventus pela frente

"É primeira vez que o formato está a ser realizado desta maneira. Não sabemos o que 10 pontos podem significar. Vamos jogar com a Juventus e com o Barcelona com a mesma ambição, mas só no próximo ano. Agora vamos olhar para o próximo jogo. Estamos a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias. Temos de preparar bem o jogo com o próximo adversário. Se gosto deste formato? Vamos ver. É uma boa pergunta. O que eu sinto é que os jogadores desfrutaram e estão frustrados por isso, da exibição que fizemos hoje e o resultado".

O Benfica empatou 0-0, em casa, diante do Bolonha na sexta jornada da Liga dos Campeões.