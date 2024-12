Benfica com fator casa e à procura de nova vitória na Champions

O Benfica procura esta quarta-feira uma vitória na receção ao Bolonha, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, que lhe permita enfrentar, depois, Juventus e Barcelona com maior tranquilidade.

Em cinco jogos na Champions, a equipa de Bruno Lage venceu três (Estrela Vermelha e Mónaco fora e Atlético de Madrid em casa) e perdeu com Feyenoord em casa e com Bayern Munique fora.

No jogo de hoje as águias têm a vantagem do fator casa na busca de uma vitória que lhes permita encarar com mais tranquilidade os dois últimos adversários, quando terão de enfrentar o Barça em Lisboa e a Juve em Turim, ambos em janeiro.

Já o Bolonha conta apenas um ponto nos cinco jogos já disputados, mas apresenta-se com um resultado moralizador trazido da última jornada em Itália, em que empatou 2-2 em casa da Juventus (2-2).

O jogo entre Benfica e Bolonha, com início às 20h00 no Estádio da Luz, terá arbitragem do romeno Radu Petrescu.