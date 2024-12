Bruno Lage e a chamada de Diogo Prioste: "Tem sido um dos melhores na equipa B. Merecia"

O Benfica vai receber o Bologna, no Estádio da Luz, na quarta-feira (20h00), num jogo a contar para a jornada 6 da Liga dos Campeões e com relato no site da Renascença. Perante os jornalistas, Bruno Lage expicou o momento, justificou a chamada de Diogo Prioste e garantiu que sempre se sentiu apoiado pelos benfiquistas.

Bologna

“Vai ser um jogo muito difícil. O Bologna é um adversário muito bom e muito competente. Analisámos praticamente todos os jogos que fizeram na Liga dos Campeões e realmente são boas exibições, independente dos resultados, com Liverpool, Aston Villa, por exemplo, o último jogo com a Juventus. É uma equipa que gosta de pressionar muito, pressão alta. Gosta de ser rápida e vertical nos processos ofensivos, é um adversário muito difícil. Temos de estar no nosso melhor para vencer o Bologna. Estamos motivados, a nossa ambição é juntar mais três pontos às nossas contas e sentir que estamos numa boa posição.”

Momento

"A equipa sente-se motivada para responder a cada momento. Foi esse o nosso objetivo quando cá chegámos, há três meses. Traçámos um plano com as nossas ideias para a equipa, os jogadores têm feito trabalho exemplar. Vai ser um calendário difícil e apertado com mais um jogo, o jogo em atraso com o Nacional, por isso sentimos a equipa motivada. Os jogadores têm de estar todos disponíveis para corresponder. Um bom exemplo é que, desde o nosso início, tivemos boas exibições de jogadores que vieram do banco e ajudaram a equipa. O Barreiro no último jogo é outro exemplo. Toda a gente tem de estar preparada e motivada para corresponder a cada momento. Não interessa estar a olhar para o futuro se amanhã a equipa não se apresentar no máximo da sua competência.”

Desafio [depois de referência aos dados do Benfica-Vitória e nas dificuldades para rematar]

“Seria engraçado para vocês ver os últimos campeões e perceber quantas vitórias tiveram por 1-0. No final, são esses três, quatro ou cinco jogos de 1-0 que vão fazer a diferença para o campeão. Todas as equipas têm capacidade e competência para vencer, mas é nesses dias que têm de ser muito competentes para vencer 1-0.”

Meta

“Os objetivos do clube são muito claros. Disse isto no primeiro jogo na Liga dos Campeões: queremos passar à fase seguinte. Vamos jogar com Bologna, Juventus e Barcelona… Bologna e Juventus empataram agora 2-2. Vai ser um jogo difícil, queremos ter o número de pontos para seguir na prova.”

Diogo Prioste convocado

“Tem sido muito regular na equipa B. Até tem sido um dos melhores, tem feito uma época muito boa. Merecia. Tem vindo a treinar connosco.”

Mensagem para adeptos que duvidaram de Bruno Lage

“Quase dá para perguntar com quantos adeptos é que falou… [risos] Bastantes? Pronto. A partir do momento que cá estou, sou o treinador de todos os benfiquistas. Senti sempre um enorme apoio e carinho dos adeptos do Benfica. O que estou a sentir neste momento não é nada de novo.”