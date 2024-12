Toni: "Benfica equilibrou-se com a entrada de Bruno Lage"

António Oliveira, mais conhecido como Toni, antiga glória do Benfica, considera que Bruno Lage veio trazer equilíbrio à equipa, ao assumir o comando técnico das águias.

“Com a entrada de Bruno Lage, o Benfica equilibrou-se do ponto de vista tático e também do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, que ele tem feito de uma forma completamente oposta àquela que o Roger Schmidt impôs no Benfica”, afirma à Renascença.

Na opinião do antigo futebolista e treinador, é preciso dar mais tempo ao novo técnico da Luz, para que possa implementar a sua estratégia.

“Não é com um estalar de dedos. Temos o exemplo ao lado do Sporting. Foram quatro anos e meio de Rubem Amorim que consolidam processos. No Benfica, há jogadores que têm quatro ou cinco meses de clube e três meses de Bruno Lage. É preciso consolidar processos, defensivos e ofensivos, para que a equipa se consolide e torne mais consistente. A mesma coisa também em relação ao Porto. Um treinador também jovem, boa comunicação, num tempo em que o Porto está de viragem, de mudanças. Parece que a palavra crise se instala com facilidade”, aponta.

Toni falava à Renascença no âmbito da cerimónia de apresentação do livro “António Simões – As Minhas Memórias”, da autoria do jornalista Rui Miguel Tovar.