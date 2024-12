António Simões: “Discutimos muito mais o resultado do que o jogo”

“Discutimos muito mais o resultado do que o jogo. Se discutirmos mais o jogo, nós aprendemos mais e ensinamos mais. Ora, o público gosta de ver o jogo, tem paixão pelo jogo, mas tem um défice da cultura do jogo. É disso que eu falo. Eu quero dar a conhecer o que aprendi”, concretiza.

Diz António Simões que é preciso não deixar que os defeitos vençam as virtudes. Tanto na vida, como no desporto.

“Pretende dar a conhecer aquilo que o mundo me deu, o mundo da bola. Tentei agarrar-me sempre à parte boa da bola, a paixão, o jogo, o grande jogador, o grande golo, é tudo isso. Mas, depois disso, há mais. E nós agarrarmo-nos ao jogo, naquilo que são as virtudes que o jogo tem, em vez de nos agarrarmos aos defeitos”, declara à Renascença .

Afirma tratar-se de uma obra para todas as gerações e, em especial, para quem queira conhecer um pouco do mundo do futebol e do país.

O antigo capitão do Benfica António Simões acaba de lançar um livro com as suas memórias dos tempos de jogador.

Desafiado a olhar para a atual equipa do Benfica, António Simões aponta melhorias que acredita poderem trazer novos triunfos.

“Não há conflito de pensamentos. Eu vejo a equipa à frente do jogo, quando a vejo jogar. Isso é um sinal muito positivo. Eu tenho confiança no Bruno Lage e acho que é um jovem treinador que se sabe relacionar com as pessoas, tem exigência e tem afeto. Acredito que com esse método e com um plantel que me parece um pouco melhor do que o do Sporting ou do Porto, pode ter grandes possibilidades de sucesso”, vaticina.

António Simões quer ver outras alegrias a juntar à história do “clube do coração”, depois de ter protagonizado muitas páginas fulgurantes do clube da Luz.

O pontapé de partida para um sindicato de jogadores

O jornalista Rui Miguel Tovar, autor do livro “António Simões – As Minhas Memórias”, diz sentir-se “orgulhoso” e “realizado” por poder ter levado a cabo esta escrita.

“É uma viagem muito grande. São 80 anos de vida, com uma boa cabeça, com muitas histórias, e das 27 vezes que fui a casa dele, a primeira foi muito diferente da segunda e por aí em diante. Foi um trabalho estimulante de 54 horas de gravação”, conta à Renascença.

O autor lembra que a força reconhecida de António Simões, nos anos 60, o levou a estar na origem da criação do Sindicato de Jogadores, numa altura em que os clubes tinham direito absoluto sobre os futebolistas:

“Foi no pré 25 de Abril. Tudo idealizado por um grupo de jogadores, no qual o António era um dos nomes mais fortes e mais influentes. Da cabeça dele saiu essa ideia de criar o sindicato, para acabar com a falta de liberdade dos jogadores. O António juntou-se ao Dr. Jorge Sampaio, outro nome da nossa história, que nos anos 60 era um advogado, e os dois pensaram num sindicato que nasceu em plena ditadura”, relembra.