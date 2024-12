Bruno Lage. Arouca com “mentalidade Champions” mas olho já para Guimarães

O treinador do Benfica, Bruno Lage, estava contente com a vitória e com o facto de o primeiro lugar estar agora mais alcançável, após derrota do Sporting.

O jogo

"Era uma viagem muito difícil, em jeito de brincadeira quase nos apetece dizer que demorámos mais tempo a chegar a Arouca do que ao Mónaco. Sabíamos das dificuldades deste jogo. Um adversário com muita qualidade, que gosta de ter bola e a saída deles obriga-nos a uma pressão diferente, com um jogador como o David Simão. Acho que defensivamente estivemos muito bem, e ofensivamente marcámos dois golos que nos garantiram os três pontos. Há duas grandes oportunidades em que o Mantl faz duas defesas fantásticas. Penso que o resultado se ajusta pela forma como encarámos o jogo, com mentalidade de Champions. Agora é descansar e recuperar porque vamos ter outro jogo muito difícil em casa contra o V. Guimarães".

Quebra pós Champions

"Não tem a ver com quebra, tem a ver com as deslocações, com os adversários difíceis. Sair de um jogo e entrar noutro demora algum tempo. Tivemos um jogo muito semelhante e foi com essa mentalidade que vencemos também em Faro. Agora é perceber o que a equipa precisa de ouvir. E hoje era isto. Vestir o fato de macaco, ser uma equipa trabalhadora, forte na pressão, que não podia deixar o Arouca ter bola. Acho que o fizemos e depois soubemos marcar os nossos golos".



Amarelo a Kokçu

"É um facto, mas os jogadores que entraram voltaram a corresponder. O Barreiro entrou muito bem no último jogo e hoje voltou a dar uma grande resposta. Faz parte levar amarelos, cumprir castigos e nós temos de arranjar soluções".



Exibição de Tomás Araújo

"Está a fazer o percurso dele e estamos muito satisfeitos com o rendimento dele, assim como do Otamendi e do António. Para mim, é a decisão mais difícil, ter de escolher dois. Temos três jogadores internacionais num nível muito alto. Neste momento, a postura do António tem sido enorme".



Objetivo: vencer jogos

"O nosso objetivo é continuar. Vencer os jogos até final do ano. Tínhamos isso como objetivo e vamos continuar assim. O 1.º classificado perdeu pontos, podemos alcançá-los, e temos de vencer os jogos. Disse duas palavras lá dentro à equipa: V. Guimarães, V. Guimarães e V. Guimarães".

O Benfica derrotou o Arouca, por 2-0, em partida da jornada 12 do campeonato.