Valdo: "Este Di María tem condições para fazer para mais uma época em qualquer clube"

Valdo espera que o Benfica consiga convencer Ángel Di María, que ganhou nova vida com Bruno Lage, a continuar na Luz mais uma época.

São oito golos e cinco assistências em 16 jogos, até agora, para Di María, que foi decisivo frente ao Mónaco com duas assistências. Em declarações a Bola Branca, Valdo deixa uma recomendação a Rui Costa: "Este Di María tem condições para fazer mais uma temporada em qualquer clube. A continuar assim, tem condições de fazer mais uma época."

"Vai passar muito por como acabará o campeonato, como acabará este novo formado da Liga dos Campeões e, depois, também vai passar muito pela vontade do jogador. Vai tudo depender do resultado da época que o Benfica está a disputar", sustenta o antigo médio brasileiro.

Para Valdo, está a ver-se "um Di María diferente" desde que deixou a seleção argentina, porque "já não viaja mais para a América do Sul" a cada pausa, o que, "querendo ou não, é um desgaste tremendo".

"Uma coisa é apanhar um avião para ir a Inglaterra jogar, outra é apanhar um avião até à Argentina", assinala, nesta entrevista à Renascença.

Arthur Cabral encontrou a confiança

Em clara subida de forma encontra-se, também, Arthur Cabral, que, após um jejum de oito jogos, soma três golos nas duas últimas partidas.

Valdo destaca que o avançado "mostrou que tem muita resiliência". É isso que "vale", para o antigo jogador do Benfica: "A resiliência, a persistência e trabalhar a confiança, porque o talento sempre esteve ali."

"Se continuas a trabalhar, mais cedo ou mais tarde, o resultado aparece", enaltece o antigo médio, que vê, igualmente, "um Benfica diferente".

"Encontrou um modelo de jogo, encontrou um sistema tático, hoje cada um sabe o que tem de fazer dentro de campo. O que vejo no Benfica de hoje é que não há tanto desgaste e desperdício de energia como havia há três meses, em que todo o mundo corria de forma desorganizada. Hoje, é um Benfica mais sincronizado", diz o antigo internacional brasileiro.

Mérito para Bruno Lage, a quem Valdo elogia, igualmente, a gestão do balneário e a palestra no final da partida no Mónaco.

"Pela pessoa inteligente que é, encontrou naquele momento o timing certo para motivar ainda mais os seus jogadores e isso é um papel de um líder. Com certeza surtirá efeito", declara o antigo jogador.