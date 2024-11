Ucraniano Trubin recusa cumprimentar russo Golovin antes do Mónaco-Benfica

O guarda-redes do Benfica, o ucraniano Anatoliy Trubin, recusou-se a cumprimentar o russo Aleksandr Golovin, do Mónaco, no início da partida entre portugueses e monegascos, para a Liga dos Campeões.

Embora Trubin não tenha explicado a razão para ter deixado Golovin de mão estendida, pode estabelecer-se a ligação à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que já dura desde o dia 24 de fevereiro de 2022.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia dura há mais de mil dias. Segundo o "The Wall Street Journal", a 17 de setembro, já um milhão de pessoas tinham morrido ou ficado feridas como resultado do conflito.

A nível desportivo, também houve consequências, como a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos. A seleção e os clubes russos foram banidos de todas as provas da UEFA e da FIFA - ao contrário dos futebolistas, que continuam a poder participar nas competições oficiais.