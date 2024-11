Bruno Lage realça "vitória de equipa" do Benfica. "Vamos precisar de todos"

Bruno Lage enaltece que a vitória do Benfica no Mónaco, por 3-2, esta quinta-feira, na quinta jornada da Liga dos Campeões, "foi uma vitória de equipa", do guarda-redes ao último jogador que entrou em campo.

Em declarações à Sport TV, o técnico assume que "foi um jogo muito emotivo" e, embora elogie Ángel Di María, que fez as assistências para os dois golos da reviravolta, prefere focar-se no poder do coletivo.

"Foi uma vitória de equipa, tanto dos 11 que iniciaram o jogo como dos que entraram. Foram eles que nos deram estes saborosos três pontos. Foi a última mensagem que quis passar. Para confiarem em nós e, principalmente, neles e no que fazem diariamente. Vamos precisar de todos e hoje [quinta-feira] foi mais um exemplo", sublinha.

Com o triunfo no Principado, o Benfica sobe ao 14.º lugar da Liga dos Campeões, com nove pontos, em zona de acesso ao play-off.

Análise: "Tentar sempre estar o mais calmo possível, mas realmente foi um jogo muito emotivo. Foi uma vitória de equipa, tanto o 11 inicial como os suplentes. Foram eles que nos deram estes saborosos três pontos. Continuem a confiar em nós e principalmente neles. Por exemplo, foram os três pontas de lança que marcaram os golos."

Sem alterações ao intervalo, mesmo a perder: "Começámos a pensar logo no intervalo no espaço que havia entrelinhas e o Tino amarelado, que alterações poderíamos fazer. Optámos por manter a equipa e, depois, fizemos as alterações. Fomos sentindo como estavam os jogadores. Tivemos uma noite muito boa, num estádio difícil, contra um adversário muito difícil. Foi a primeira derrota deles na Champions. Fica-nos bem estes nove pontos. É muito importante darmos continuidade a este momento."

Di María novamente decisivo: "Todos eles são decisivos. Tenho falado muito com os pontas de lança, sobre os posicionamentos, para os colegas depois conseguirem encontrá-los na área. O que espero do Di María é isto: rendimento, como jogador é um excelente homem, tenho tomado as decisões todas de forma tranquila. Todos eles têm respeitado as minhas decisões, dá-me gosto ter um plantel que quer ajudar a equipa."

Novamente em zona de play-off: "Queremos passar à eliminatória seguinte, ainda temos três jogos pela frente, mas o foco neste momento está no Arouca, queremos os três pontos. Até ao final do ano queremos reduzir distâncias para o primeiro classificado e atingir o segundo."