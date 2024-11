Florentino Luís recorda "maturidade" ganha no Mónaco

Florentino Luís recorda com carinho a passagem pelo Mónaco, que lhe deu "maturidade" e "mais consistência" de jogo, há quatro anos.

Sobre a atual formação monegasca, vê "uma equipa muito equilibrada", com vários jogadores jovens de "muita qualidade", sendo que os resultados têm mostrado isso.

"Estamos confiantes e sabemos o que temos de fazer para ganhar os três pontos. Tem sido muito bom e queremos dar continuidade a isso", assegurou, acrescentando: "A equipa ficou mais confiante e mais ofensiva, é um futebol diferente, a equipa agora marca muitos golos e sofre menos, é o caminho que queremos continuar".

Florentino sabe, porém, que o Benfica terá de estar "no seu melhor, com os jogadores focados de início ao fim e atentos aos detalhes".

O encontro entre o Mónaco e Benfica, da quinta jornada da fase de liga da Champions, está agendado para as 19h45 de quarta-feira, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.

Após quatro jornadas, os monegascos, que em casa bateram o FC Barcelona (2-1) e o Estrela Vermelha (5-1), somam 10 pontos, enquanto o Benfica conta seis.