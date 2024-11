Já há árbitro para o Mónaco-Benfica

O árbitro esloveno Rade Obrenovic foi o escolhido pela UEFA para dirigir a visita do Benfica ao Mónaco, marcada para quarta-feira, a contar para a jornada 5 da fase de liga da Liga dos Campeões 24/25.

Obrenovi, de 34 anos, vai ter como árbitros assistentes os compatriotas Jure Praprotnik e Grega Kordez. David Smajc será o quarto árbitro, com os também eslovenos Alen Borošak e Asmir Sagrkovic a cargo do VAR.

Obrenovic nunca dirigiu um encontro de equipas principais portuguesas nas provas da UEFA, mas já apitou dois encontros de formações jovens portuguesas, curiosamente tendo um deles sido um dérbi: foi ele o árbitro do triunfo por 4-0 do Benfica sobre o Sporting nos quartos de final da UEFA Youth League em abril de de 2022, na caminhada das águias rumo à conquista do troféu. Além disso, dirigiu também os quartos de final de má memória para Portugal do EURO Sub-21 de 2023, em que a Equipa das Quinas perdeu 1-0 com a Inglaterra.