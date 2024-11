Bruno Lage. “Queríamos voltar a fazer um grande jogo”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, estava feliz com a exibição e o resultado contra o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal.

A partida

"Noite quase perfeita? Sim, mais importante foi a exibição. Tínhamos dois objetivos: dar continuidade ao jogo com o FC Porto, queríamos voltar a fazer um grande jogo, e depois queríamos uma manifestação de força neste novo ciclo. Foi o que aconteceu. Fizemos uma excelente exibição. Há ali um período em que podíamos ter outra qualidade com bola, exagerámos em alguns passes e corremos muito para trás. Corrigimos algumas coisas ao intervalo, a equipa entrou disposta a dar continuidade ao que tinha feito, e depois aparece o resultado. É a melhor maneira de poder homenagear o mister Nené".

Gestão a pensar no Mónaco

"Um pouco, sim. Há jogadores que têm jogado mais vezes e sentimos isso, que a partir dos 60 minutos havia oportunidade de ver alguns jogadores em competição. E, além disso, ter o prazer de lançar mais um menino da nossa formação. Deixou-nos satisfeitos e realizados".



Arthur Cabral

"É recordar o nosso primeiro jogo com o Santa Clara. Estávamos a perder aos 15 minutos e foi a bancada que nos deu o apoio para vencer o jogo. O Arthur esteve bem posicionado, com boas oportunidades, infelizmente não tinha feito o golo. Acho que o apoio é fundamental e os adeptos percebem isso. Passando energia positiva, as coisas acontecem. E isto é um bom exemplo. Fez dois golos importantes para ele e para a equipa".