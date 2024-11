Renato Sanches volta a lesionar-se. É a 21ª vez desde 2020

Renato Sanches, médio do Benfica, está novamente lesionado, segundo o jornal "Record".

O internacional português de 27 anos estava a recuperar o momento de forma depois de uma primeira lesão esta época que o afastou dos relvados durante cerca de um mês entre setembro e outubro, mas será agora forçado a parar novamente.

Renato fez oito jogos pelo Benfica, mas apenas dois como titular, frente ao Santa Clara para a Taça da Liga e contra o Bayern de Munique na Champions. Ainda não é conhecido o tempo de paragem ou a gravidade da atual lesão.

A carreira do médio tem sido fortemente afetada por lesões. De acordo com os dados do "Transfermarkt", é a 21.ª lesão de Renato desde 2020, ainda que o médio tenha vivido bons períodos de forma no Lille entre 2019 e 2022.

Apesar do elevado número de paragens, a grande maioria são breves e obrigaram a pausas de menos de um mês.

Na época passada, Renato fez apenas 12 jogos pela Roma, uma época com cinco lesões, quase todas musculares, e ainda mais quatro jogos fora das opções por doença.

Renato Sanches brilhou no Benfica em 2015/16 e no Europeu desse verão, o que lhe valeu uma transferência para o Bayern de Munique por 35 milhões de euros. Foi eleito o Golden Boy desse ano. No entanto, não se afirmou no gigante alemão.

Rodou no Swansea City em 2017/18 até sair, em definitivo, para o Lille, em 2019/20. Esteve três épocas no clube francês, foi campeão, e mudou-se para o PSG em 2022/23, um novo salto em que não conseguiu afirmar-se. Esteve 19 jogos de fora devido a cinco lesões diferentes.



Renato Sanches está emprestado ao Benfica pelo PSG, reservando uma opção de compra de 10 milhões de euros.