Morreu Pedro Guerra, comentador desportivo

O comentador desportivo Pedro Guerra morreu esta sexta-feira, aos 58 anos, vítima de cancro. Pedro Guerra ficou conhecido pelas aguerridas defesas do Benfica em programas televisivos.

Segundo o jornal "Record", Pedro Guerra foi diagnosticado com cancro há vários meses. O benfiquista foi diretor de conteúdos na BTV e comentador em canais como a TVI24 e a CMTV. Antes disso, foi arquivista no Independente e assessor de Paulo Portas quando o ex-líder do CDS foi ministro da Defesa.

O comentador ficou conhecido pelas discussões em direto nos programas desportivos da TVI24, atualmente CNN Portugal, com comentadores dos outros clubes "grandes" do futebol português: Manuel Sessão pelo FC Porto e Eduardo Barroso e José de Pina pela Sporting CP.